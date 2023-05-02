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Шойгу заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту
Шойгу заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту - РИА Новости, 02.05.2023
Шойгу заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту
На каждые две единицы вышедшей из строя военной техники приходятся три отремонтированных, заявил в ходе селекторного совещания Минобороны РФ глава военного... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:55
2023-05-02T12:55
2023-05-02T12:55
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. На каждые две единицы вышедшей из строя военной техники приходятся три отремонтированных, заявил в ходе селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту. При этом работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать ее темпы", - сказал он.
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869060121.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту
Министр обороны Шойгу: в 1,5 раза снижено количество военной техники, подлежащей ремонту