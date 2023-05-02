https://ria.ru/20230502/remont-1869124151.html

Шойгу заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту

Шойгу заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту - РИА Новости, 02.05.2023

Шойгу заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту

На каждые две единицы вышедшей из строя военной техники приходятся три отремонтированных, заявил в ходе селекторного совещания Минобороны РФ глава военного... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:55

2023-05-02T12:55

2023-05-02T12:55

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. На каждые две единицы вышедшей из строя военной техники приходятся три отремонтированных, заявил в ходе селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "В настоящее время ежесуточное количество отремонтированного вооружения превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Благодаря принятым организационным мерам в полтора раза снижено количество неисправной техники, подлежащей ремонту. При этом работу по указанным направлениям необходимо продолжать и наращивать ее темпы", - сказал он.

https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869060121.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)