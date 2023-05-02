https://ria.ru/20230502/rekruty-1869262801.html
В армии США рассказали, сколько потребуется времени для набора рекрутов
В армии США рассказали, сколько потребуется времени для набора рекрутов - РИА Новости, 02.05.2023
В армии США рассказали, сколько потребуется времени для набора рекрутов
США потребуется больше года, чтобы решить проблему с нехваткой рекрутов на военную службу, заявила министр армии США Кристин Вормут. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:28
2023-05-02T19:28
2023-05-02T19:30
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США потребуется больше года, чтобы решить проблему с нехваткой рекрутов на военную службу, заявила министр армии США Кристин Вормут. Вместе с тем, Вормут отметила, что в настоящее время сложности с привлечением рекрутов на службу в американской армии постепенно решаются, хотя цель по набору 65 тысяч новобранцев в текущем году достигнута не будет. В январе член палаты представителей конгресса США Адам Смит признал, что американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу. По словам Смита, который ранее возглавлял комитет палаты представителей по вооруженным силам, одной их главных причин нехватки новобранцев стала пандемия. Рекрутеры были лишены возможности пополнения армейских рядов "традиционными способами" через работу в образовательных учреждениях. Как писал ранее телеканал Fox News, для решения возникшей проблемы нехватки рекрутов армия США запустила пилотный курс подготовки будущих солдат, рассчитанный на тех желающих, кто по своей физической подготовке не подходит для военной службе.
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в мире, сша, адам смит, армия сша
В мире, США, Адам Смит, Армия США
В армии США рассказали, сколько потребуется времени для набора рекрутов
Министр армии Вормут: США потребуется больше года для решения проблемы с набором рекрутов
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США потребуется больше года, чтобы решить проблему с нехваткой рекрутов на военную службу, заявила министр армии США Кристин Вормут.
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"Потребуется больше года, чтобы восстановить наш набор рекрутов", - сообщила она во вторник на слушаниях в сенате США.
Вместе с тем, Вормут отметила, что в настоящее время сложности с привлечением рекрутов на службу в американской армии постепенно решаются, хотя цель по набору 65 тысяч новобранцев в текущем году достигнута не будет.
В январе член палаты представителей конгресса США Адам Смит
признал, что американская армия столкнулась с проблемой набора рекрутов на военную службу. По словам Смита, который ранее возглавлял комитет палаты представителей по вооруженным силам, одной их главных причин нехватки новобранцев стала пандемия. Рекрутеры были лишены возможности пополнения армейских рядов "традиционными способами" через работу в образовательных учреждениях.
Как писал ранее телеканал Fox News, для решения возникшей проблемы нехватки рекрутов армия США запустила пилотный курс подготовки будущих солдат, рассчитанный на тех желающих, кто по своей физической подготовке не подходит для военной службе.
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