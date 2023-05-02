https://ria.ru/20230502/rekonstruktsiya-1869178088.html
Глава Подмосковья рассказал о начале реконструкции парка в Лобне
Глава Подмосковья рассказал о начале реконструкции парка в Лобне - РИА Новости, 02.05.2023
Глава Подмосковья рассказал о начале реконструкции парка в Лобне
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале реконструкции Центрального парка в Лобне, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:17
2023-05-02T15:17
2023-05-02T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лобня
андрей воробьев
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале реконструкции Центрального парка в Лобне, сообщила пресс-служба регионального правительства.Во вторник Воробьев встретился с жителями городского округа Лобня, где проверил итоги реконструкции парка "Река времени", осмотрел строящиеся социальные объекты, а также объявил о начале реконструкции Центрального парка.Парк "Река времени" открыли в июле 2022 года. Новый облик он получил благодаря победе в IV Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В 2022 году парк посетило 120 тысяч человек, сегодня в него ежедневно приходят более 300 отдыхающих.Как уточнили в ведомстве, в Центральном парке в Лобне обновят входные группы, обустроят танцплощадку с амфитеатром, площадь со сценой, скейт-парк, детскую и спортивную зоны, а также установят смотровые площадки у воды. Работы завершат в течение двух лет.
https://ria.ru/20220926/blagoustroystvo-1819583183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), лобня, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лобня, Андрей Воробьев
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале реконструкции Центрального парка в Лобне, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Во вторник Воробьев
встретился с жителями городского округа Лобня, где проверил итоги реконструкции парка "Река времени", осмотрел строящиеся социальные объекты, а также объявил о начале реконструкции Центрального парка.
«
"У нас большая программа, сейчас очень востребованы парки, скверы, места, где можно гулять. В Лобне делаем прорыв в благоустройстве. Здесь уже можно видеть первые изменения – сделали "Реку времени", начнем реконструкцию Центрального парка, это будет современное исполнение. Преобразим и парк "Киово", совсем скоро туда заходит подрядчик", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Парк "Река времени" открыли в июле 2022 года. Новый облик он получил благодаря победе в IV Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В 2022 году парк посетило 120 тысяч человек, сегодня в него ежедневно приходят более 300 отдыхающих.
Как уточнили в ведомстве, в Центральном парке в Лобне обновят входные группы, обустроят танцплощадку с амфитеатром, площадь со сценой, скейт-парк, детскую и спортивную зоны, а также установят смотровые площадки у воды. Работы завершат в течение двух лет.
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