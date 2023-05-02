https://ria.ru/20230502/rekonstruktsiya-1869178088.html

Глава Подмосковья рассказал о начале реконструкции парка в Лобне

Глава Подмосковья рассказал о начале реконструкции парка в Лобне - РИА Новости, 02.05.2023

Глава Подмосковья рассказал о начале реконструкции парка в Лобне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале реконструкции Центрального парка в Лобне, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:17

2023-05-02T15:17

2023-05-02T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

лобня

андрей воробьев

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале реконструкции Центрального парка в Лобне, сообщила пресс-служба регионального правительства.Во вторник Воробьев встретился с жителями городского округа Лобня, где проверил итоги реконструкции парка "Река времени", осмотрел строящиеся социальные объекты, а также объявил о начале реконструкции Центрального парка.Парк "Река времени" открыли в июле 2022 года. Новый облик он получил благодаря победе в IV Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. В 2022 году парк посетило 120 тысяч человек, сегодня в него ежедневно приходят более 300 отдыхающих.Как уточнили в ведомстве, в Центральном парке в Лобне обновят входные группы, обустроят танцплощадку с амфитеатром, площадь со сценой, скейт-парк, детскую и спортивную зоны, а также установят смотровые площадки у воды. Работы завершат в течение двух лет.

https://ria.ru/20220926/blagoustroystvo-1819583183.html

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лобня

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), лобня, андрей воробьев