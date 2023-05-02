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В Чечне реконструируют гостиничный комплекс при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 02.05.2023
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15:02 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/rekonstruktsiya-1869175397.html
В Чечне реконструируют гостиничный комплекс при поддержке МСП Банка
В Чечне реконструируют гостиничный комплекс при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 02.05.2023
В Чечне реконструируют гостиничный комплекс при поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставит финансирование на реконструкцию гостиничного комплекса "Беной" в Чеченской Республике, сообщает пресс-служба РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:02
2023-05-02T15:02
новости компаний - экономика
мсп банк
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставит финансирование на реконструкцию гостиничного комплекса "Беной" в Чеченской Республике, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк открыл компании "Беной Тревел" кредитную линию в размере 322 миллиона рублей сроком на 9,5 лет. Средства будут направлены на строительство современного корпуса четырехзвездочного отеля на 43 номера, вместимостью 106 гостей.Как отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, социально-экономическое развитие СКФО находится в фокусе внимания правительства РФ, а увеличение числа МСП – один из важных индикаторов реализации этой задачи."Наша работа в регионе строится по принципу совместного с руководством республик формирования пула проектов, которым необходима господдержка. Проект строительства нового корпуса "Беной" потенциально перспективен с точки зрения увеличения туристического потока и, как следствие, дальнейшей интеграции большего количества малых и средних компаний из сферы услуг в инфраструктуру гостиничного комплекса. Такие предприниматели будут заинтересованы в экспресс-кредитах, которые тоже представлены в линейке банка", - сказал глава МСП Банка.В свою очередь, директор ООО "Беной Тревел" Магамед Мецалов отметил, что в последние годы Чеченская Республика становится все более привлекательным направлением отдыха для российских граждан."Благодаря реконструкции гостиничного комплекса мы создадим логистический центр всех туристических направлений нашей компании, что позволит увеличить количество гостей и улучшить качество сервиса для них", - сказал Мецалов, добавив, что в рамках проекта будут созданы новые рабочие места.МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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новости компаний - экономика, мсп банк, чеченская республика (чечня)
Новости компаний - Экономика, МСП Банк, Чеченская республика (Чечня)

В Чечне реконструируют гостиничный комплекс при поддержке МСП Банка

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставит финансирование на реконструкцию гостиничного комплекса "Беной" в Чеченской Республике, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк открыл компании "Беной Тревел" кредитную линию в размере 322 миллиона рублей сроком на 9,5 лет. Средства будут направлены на строительство современного корпуса четырехзвездочного отеля на 43 номера, вместимостью 106 гостей.
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Как отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, социально-экономическое развитие СКФО находится в фокусе внимания правительства РФ, а увеличение числа МСП – один из важных индикаторов реализации этой задачи.
"Наша работа в регионе строится по принципу совместного с руководством республик формирования пула проектов, которым необходима господдержка. Проект строительства нового корпуса "Беной" потенциально перспективен с точки зрения увеличения туристического потока и, как следствие, дальнейшей интеграции большего количества малых и средних компаний из сферы услуг в инфраструктуру гостиничного комплекса. Такие предприниматели будут заинтересованы в экспресс-кредитах, которые тоже представлены в линейке банка", - сказал глава МСП Банка.
В свою очередь, директор ООО "Беной Тревел" Магамед Мецалов отметил, что в последние годы Чеченская Республика становится все более привлекательным направлением отдыха для российских граждан.
"Благодаря реконструкции гостиничного комплекса мы создадим логистический центр всех туристических направлений нашей компании, что позволит увеличить количество гостей и улучшить качество сервиса для них", - сказал Мецалов, добавив, что в рамках проекта будут созданы новые рабочие места.
МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Новости компаний - ЭкономикаМСП БанкЧеченская республика (Чечня)
 
 
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