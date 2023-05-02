МИД прокомментировал проведение конституционного референдума в Узбекистане
МИД: голосование по конституционному референдуму в Узбекистане прошло спокойно
© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане
© Sputnik / Зафар Халилов
Мужчина голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке, итоги референдума в Узбекистане наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса президента страны Шавката Мирзиёева, заявили в МИД России.
"По оценке российских наблюдателей, которые активно работали в составе мониторинговых миссий СНГ, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и других объединений, голосование носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке. Органы власти республики создали все условия для проведения плебисцита в полном соответствии с международными нормами и общепринятыми демократическими принципами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что итоги референдума наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса Мирзиёева, а также свидетельствуют о заинтересованности узбекистанцев в продолжении проводимых руководством республики реформ.
"Приветствуем успешное проведение конституционного референдума в дружественном Узбекистане как важный этап политического развития страны. Подтверждаем принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.