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МИД прокомментировал проведение конституционного референдума в Узбекистане

МИД прокомментировал проведение конституционного референдума в Узбекистане - РИА Новости, 02.05.2023

МИД прокомментировал проведение конституционного референдума в Узбекистане

Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке, итоги референдума в Узбекистане наглядно... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:41

2023-05-02T20:41

2023-05-02T20:54

узбекистан

россия

в мире

шавкат мирзиеев

снг

шос

бюро по демократическим институтам и правам человека

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке, итоги референдума в Узбекистане наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса президента страны Шавката Мирзиёева, заявили в МИД России."По оценке российских наблюдателей, которые активно работали в составе мониторинговых миссий СНГ, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и других объединений, голосование носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке. Органы власти республики создали все условия для проведения плебисцита в полном соответствии с международными нормами и общепринятыми демократическими принципами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.В МИД отметили, что итоги референдума наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса Мирзиёева, а также свидетельствуют о заинтересованности узбекистанцев в продолжении проводимых руководством республики реформ."Приветствуем успешное проведение конституционного референдума в дружественном Узбекистане как важный этап политического развития страны. Подтверждаем принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868845516.html

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узбекистан, россия, в мире, шавкат мирзиеев, снг, шос, бюро по демократическим институтам и правам человека