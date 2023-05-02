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МИД прокомментировал проведение конституционного референдума в Узбекистане - РИА Новости, 02.05.2023
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20:41 02.05.2023 (обновлено: 20:54 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/referendum-1869275017.html
МИД прокомментировал проведение конституционного референдума в Узбекистане
МИД прокомментировал проведение конституционного референдума в Узбекистане - РИА Новости, 02.05.2023
МИД прокомментировал проведение конституционного референдума в Узбекистане
Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке, итоги референдума в Узбекистане наглядно... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:41
2023-05-02T20:54
узбекистан
россия
в мире
шавкат мирзиеев
снг
шос
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке, итоги референдума в Узбекистане наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса президента страны Шавката Мирзиёева, заявили в МИД России."По оценке российских наблюдателей, которые активно работали в составе мониторинговых миссий СНГ, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и других объединений, голосование носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке. Органы власти республики создали все условия для проведения плебисцита в полном соответствии с международными нормами и общепринятыми демократическими принципами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.В МИД отметили, что итоги референдума наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса Мирзиёева, а также свидетельствуют о заинтересованности узбекистанцев в продолжении проводимых руководством республики реформ."Приветствуем успешное проведение конституционного референдума в дружественном Узбекистане как важный этап политического развития страны. Подтверждаем принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.
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узбекистан, россия, в мире, шавкат мирзиеев, снг, шос, бюро по демократическим институтам и правам человека
Узбекистан, Россия, В мире, Шавкат Мирзиеев, СНГ, ШОС, Бюро по демократическим институтам и правам человека
МИД прокомментировал проведение конституционного референдума в Узбекистане

МИД: голосование по конституционному референдуму в Узбекистане прошло спокойно

© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане
Мужчина голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Голосование по конституционному референдуму в Узбекистане носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке, итоги референдума в Узбекистане наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса президента страны Шавката Мирзиёева, заявили в МИД России.
"По оценке российских наблюдателей, которые активно работали в составе мониторинговых миссий СНГ, ШОС, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и других объединений, голосование носило открытый характер, прошло в спокойной обстановке. Органы власти республики создали все условия для проведения плебисцита в полном соответствии с международными нормами и общепринятыми демократическими принципами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что итоги референдума наглядно демонстрируют высокую степень поддержки узбекистанским обществом политического курса Мирзиёева, а также свидетельствуют о заинтересованности узбекистанцев в продолжении проводимых руководством республики реформ.
"Приветствуем успешное проведение конституционного референдума в дружественном Узбекистане как важный этап политического развития страны. Подтверждаем принципиальный настрой на дальнейшее укрепление многопланового российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.
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УзбекистанРоссияВ миреШавкат МирзиеевСНГШОСБюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
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