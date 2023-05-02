https://ria.ru/20230502/razvitie-1869072762.html
Путин поручил доработать критерии проектов устойчивого развития России
Путин поручил доработать критерии проектов устойчивого развития России - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поручил доработать критерии проектов устойчивого развития России
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку до 1 июня 2023 года доработать основные направления и критерии проектов устойчивого... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:18
2023-05-02T10:18
2023-05-02T10:25
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку до 1 июня 2023 года доработать основные направления и критерии проектов устойчивого развития РФ, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России доработать с учетом принципов ответственного ведения бизнеса, указанных в подпункте "а" пункта 2 настоящего перечня поручений, основные направления и критерии проектов устойчивого развития Российской Федерации (таксономия) и предусмотреть меры государственной поддержки инструментов финансирования такого развития. Срок – 1 июня 2023 года", - говорится в тексте поручений.
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Владимир Путин
Путин поручил доработать критерии проектов устойчивого развития России
Путин поручил доработать направления и критерии проектов устойчивого развития России