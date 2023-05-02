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Путин поручил доработать критерии проектов устойчивого развития России - РИА Новости, 02.05.2023
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10:18 02.05.2023 (обновлено: 10:25 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/razvitie-1869072762.html
Путин поручил доработать критерии проектов устойчивого развития России
Путин поручил доработать критерии проектов устойчивого развития России - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поручил доработать критерии проектов устойчивого развития России
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку до 1 июня 2023 года доработать основные направления и критерии проектов устойчивого... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:18
2023-05-02T10:25
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку до 1 июня 2023 года доработать основные направления и критерии проектов устойчивого развития РФ, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России доработать с учетом принципов ответственного ведения бизнеса, указанных в подпункте "а" пункта 2 настоящего перечня поручений, основные направления и критерии проектов устойчивого развития Российской Федерации (таксономия) и предусмотреть меры государственной поддержки инструментов финансирования такого развития. Срок – 1 июня 2023 года", - говорится в тексте поручений.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, владимир путин
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Владимир Путин
Путин поручил доработать критерии проектов устойчивого развития России

Путин поручил доработать направления и критерии проектов устойчивого развития России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку до 1 июня 2023 года доработать основные направления и критерии проектов устойчивого развития РФ, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России доработать с учетом принципов ответственного ведения бизнеса, указанных в подпункте "а" пункта 2 настоящего перечня поручений, основные направления и критерии проектов устойчивого развития Российской Федерации (таксономия) и предусмотреть меры государственной поддержки инструментов финансирования такого развития. Срок – 1 июня 2023 года", - говорится в тексте поручений.
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