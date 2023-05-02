https://ria.ru/20230502/razrabotka-1869047600.html

В России разработали "зрение" для речных и морских судов

В России разработали "зрение" для речных и морских судов - РИА Новости, 02.05.2023

В России разработали "зрение" для речных и морских судов

В России разработали "зрение" для катеров и лодок, в том числе беспилотных, способное за секунду распознать опасные объекты на расстоянии до 700 метров,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T06:25

2023-05-02T06:25

2023-05-02T06:25

россия

технологии

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В России разработали "зрение" для катеров и лодок, в том числе беспилотных, способное за секунду распознать опасные объекты на расстоянии до 700 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ. Специальное устройство, которое может устанавливаться на судно или стационарный объект, обеспечивает наблюдение, распознавание и разделение объектов на расстоянии до 700 метров. Разработка классифицирует объекты на опасные (бревна, мели, сети) и не опасные (птицы, мусор), рассчитывает траектории уклонения от объектов, предупреждает световыми и звуковыми сигналами при опасном сближении. Разработка не требует контроля и вмешательства экипажа, уточняют разработчики. "Ключевое в нашей разработке – отсутствие необходимости постоянного контроля со стороны человека по наблюдению за водным пространством и принятием решений по траектории уклонения от опасных объектов. В отличие от других подобных продуктов на мировом рынке, стоимость нашей разработки в пять раз ниже в расчете на рынок маломерных судов", - рассказал основатель проекта, руководитель ООО "РобБотКрафт" Андрей Шапыгин, которого процитировали в пресс-службе фонда. Он отметил, что для организации полноценного серийного производства требуются инвестиции в размере порядка 20 миллионов рублей, а к настоящему времени затраты на разработку составили около 10 миллионов. Шапыгин добавил, что в планах компании - реализация технологии на рынке в трех модификациях: "упрощенной", "базовой" и "продвинутой" версий. "В 2023-2024 годах мы планируем выйти на серийное производство технологии, которая позволит своевременно обнаруживать потенциально опасные объекты и снизить риски нанесения ущерба судам и стационарным сооружениям, повысить эффективность проведения поисково-спасательных операций и осуществлять навигацию для беспилотных малоразмерных аппаратов", – заключил Шапыгин.

https://ria.ru/20230426/musor-1867767705.html

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