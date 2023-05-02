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В России разработали "зрение" для речных и морских судов - РИА Новости, 02.05.2023
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06:25 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/razrabotka-1869047600.html
В России разработали "зрение" для речных и морских судов
В России разработали "зрение" для речных и морских судов - РИА Новости, 02.05.2023
В России разработали "зрение" для речных и морских судов
В России разработали "зрение" для катеров и лодок, в том числе беспилотных, способное за секунду распознать опасные объекты на расстоянии до 700 метров,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T06:25
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россия
технологии
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В России разработали "зрение" для катеров и лодок, в том числе беспилотных, способное за секунду распознать опасные объекты на расстоянии до 700 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ. Специальное устройство, которое может устанавливаться на судно или стационарный объект, обеспечивает наблюдение, распознавание и разделение объектов на расстоянии до 700 метров. Разработка классифицирует объекты на опасные (бревна, мели, сети) и не опасные (птицы, мусор), рассчитывает траектории уклонения от объектов, предупреждает световыми и звуковыми сигналами при опасном сближении. Разработка не требует контроля и вмешательства экипажа, уточняют разработчики. "Ключевое в нашей разработке – отсутствие необходимости постоянного контроля со стороны человека по наблюдению за водным пространством и принятием решений по траектории уклонения от опасных объектов. В отличие от других подобных продуктов на мировом рынке, стоимость нашей разработки в пять раз ниже в расчете на рынок маломерных судов", - рассказал основатель проекта, руководитель ООО "РобБотКрафт" Андрей Шапыгин, которого процитировали в пресс-службе фонда. Он отметил, что для организации полноценного серийного производства требуются инвестиции в размере порядка 20 миллионов рублей, а к настоящему времени затраты на разработку составили около 10 миллионов. Шапыгин добавил, что в планах компании - реализация технологии на рынке в трех модификациях: "упрощенной", "базовой" и "продвинутой" версий. "В 2023-2024 годах мы планируем выйти на серийное производство технологии, которая позволит своевременно обнаруживать потенциально опасные объекты и снизить риски нанесения ущерба судам и стационарным сооружениям, повысить эффективность проведения поисково-спасательных операций и осуществлять навигацию для беспилотных малоразмерных аппаратов", – заключил Шапыгин.
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россия, технологии
Россия, Технологии
В России разработали "зрение" для речных и морских судов

Российские инженеры создали "зрение" для речных и морских судов, в том числе беспилотных

© Фото : АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"Речное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р"
Речное судно на подводных крыльях Валдай 45Р - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"
Речное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В России разработали "зрение" для катеров и лодок, в том числе беспилотных, способное за секунду распознать опасные объекты на расстоянии до 700 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.
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"Российские инженеры создали техническое зрение для маломерных речных и морских судов, в том числе беспилотных, которое менее чем за одну секунду может распознать объекты на расстоянии до 700 метров на пути следования судна и построить траекторию уклонения от препятствия. Технология разработана компанией-участницей рынка "НТИ Маринет", "РобБотКрафт", - рассказали в Фонде поддержки проектов НТИ.
Специальное устройство, которое может устанавливаться на судно или стационарный объект, обеспечивает наблюдение, распознавание и разделение объектов на расстоянии до 700 метров. Разработка классифицирует объекты на опасные (бревна, мели, сети) и не опасные (птицы, мусор), рассчитывает траектории уклонения от объектов, предупреждает световыми и звуковыми сигналами при опасном сближении. Разработка не требует контроля и вмешательства экипажа, уточняют разработчики.
"Ключевое в нашей разработке – отсутствие необходимости постоянного контроля со стороны человека по наблюдению за водным пространством и принятием решений по траектории уклонения от опасных объектов. В отличие от других подобных продуктов на мировом рынке, стоимость нашей разработки в пять раз ниже в расчете на рынок маломерных судов", - рассказал основатель проекта, руководитель ООО "РобБотКрафт" Андрей Шапыгин, которого процитировали в пресс-службе фонда.
Он отметил, что для организации полноценного серийного производства требуются инвестиции в размере порядка 20 миллионов рублей, а к настоящему времени затраты на разработку составили около 10 миллионов. Шапыгин добавил, что в планах компании - реализация технологии на рынке в трех модификациях: "упрощенной", "базовой" и "продвинутой" версий.
"В 2023-2024 годах мы планируем выйти на серийное производство технологии, которая позволит своевременно обнаруживать потенциально опасные объекты и снизить риски нанесения ущерба судам и стационарным сооружениям, повысить эффективность проведения поисково-спасательных операций и осуществлять навигацию для беспилотных малоразмерных аппаратов", – заключил Шапыгин.
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