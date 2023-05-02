https://ria.ru/20230502/putin-1869241039.html
Путин провел встречу с губернатором Алтайского края
Путин провел встречу с губернатором Алтайского края - РИА Новости, 02.05.2023
Путин провел встречу с губернатором Алтайского края
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, в ходе которой обсуждались вопросы... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:32
2023-05-02T18:32
2023-05-02T19:01
алтайский край
владимир путин
виктор томенко
россия
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи провел встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, в ходе которой обсуждались вопросы туризма.В начале беседы Путин отметил, что совсем недавно обсуждал развитие туристической отрасли с правительством."Алтайский край имеет хорошие заделы и перспективы", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20230502/vstrecha-1869230470.html
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алтайский край, владимир путин, виктор томенко, россия
Алтайский край, Владимир Путин, Виктор Томенко, Россия
Путин провел встречу с губернатором Алтайского края
Президент Путин обсудил вопросы туризма с губернатором Алтайского края Томенко