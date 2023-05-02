https://ria.ru/20230502/putin-1869167367.html
Путин поздравит Валерия Гергиева с юбилеем
Путин поздравит Валерия Гергиева с юбилеем - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поздравит Валерия Гергиева с юбилеем
Президент России Владимир Путин во вторник поздравит российского дирижера Валерия Гергиева с юбилеем и проведет встречи с несколькими губернаторами, сообщил... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:44
2023-05-02T14:44
2023-05-02T14:58
россия
валерий гергиев
дмитрий песков
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник поздравит российского дирижера Валерия Гергиева с юбилеем и проведет встречи с несколькими губернаторами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев отмечает во вторник 70-летие."Далее у президента несколько встреч, вы знаете, что сегодня празднует юбилей, свое 70-летие великий, мировой маэстро Валерий Гергиев, наш с вами соотечественник, президент его сегодня поздравит, помимо этого еще пару встреч может быть с губернаторами", - сказал Песков журналистам.Под управлением Гергиева Симфонический оркестр Мариинского театра вышел на новый уровень, освоив не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар – все симфонии Людвига Бетховена, Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Сергея Прокофьева, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, а также сочинения Гектора Берлиоза, Антона Брукнера, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса и других.
https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий гергиев, дмитрий песков, владимир путин, новости культуры
Россия, Валерий Гергиев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новости культуры
Путин поздравит Валерия Гергиева с юбилеем
Песков: Путин во вторник поздравит Гергиева с юбилеем и встретится с губернаторами