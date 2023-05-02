Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравит Валерия Гергиева с юбилеем - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 02.05.2023 (обновлено: 14:58 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/putin-1869167367.html
Путин поздравит Валерия Гергиева с юбилеем
Путин поздравит Валерия Гергиева с юбилеем - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поздравит Валерия Гергиева с юбилеем
Президент России Владимир Путин во вторник поздравит российского дирижера Валерия Гергиева с юбилеем и проведет встречи с несколькими губернаторами, сообщил... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:44
2023-05-02T14:58
россия
валерий гергиев
дмитрий песков
владимир путин
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник поздравит российского дирижера Валерия Гергиева с юбилеем и проведет встречи с несколькими губернаторами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев отмечает во вторник 70-летие."Далее у президента несколько встреч, вы знаете, что сегодня празднует юбилей, свое 70-летие великий, мировой маэстро Валерий Гергиев, наш с вами соотечественник, президент его сегодня поздравит, помимо этого еще пару встреч может быть с губернаторами", - сказал Песков журналистам.Под управлением Гергиева Симфонический оркестр Мариинского театра вышел на новый уровень, освоив не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар – все симфонии Людвига Бетховена, Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Сергея Прокофьева, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, а также сочинения Гектора Берлиоза, Антона Брукнера, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса и других.
https://ria.ru/20230502/gergiev-1868115758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий гергиев, дмитрий песков, владимир путин, новости культуры
Россия, Валерий Гергиев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новости культуры
Путин поздравит Валерия Гергиева с юбилеем

Песков: Путин во вторник поздравит Гергиева с юбилеем и встретится с губернаторами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник поздравит российского дирижера Валерия Гергиева с юбилеем и проведет встречи с несколькими губернаторами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев отмечает во вторник 70-летие.
"Далее у президента несколько встреч, вы знаете, что сегодня празднует юбилей, свое 70-летие великий, мировой маэстро Валерий Гергиев, наш с вами соотечественник, президент его сегодня поздравит, помимо этого еще пару встреч может быть с губернаторами", - сказал Песков журналистам.
Под управлением Гергиева Симфонический оркестр Мариинского театра вышел на новый уровень, освоив не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар – все симфонии Людвига Бетховена, Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Сергея Прокофьева, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, а также сочинения Гектора Берлиоза, Антона Брукнера, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса и других.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев
Вчера, 08:00
 
РоссияВалерий ГергиевДмитрий ПесковВладимир ПутинНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала