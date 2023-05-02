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"Раньше надо было думать": Пушков рассказал о сбывшемся "кошмаре" де Голля
"Раньше надо было думать": Пушков рассказал о сбывшемся "кошмаре" де Голля - РИА Новости, 02.05.2023
"Раньше надо было думать": Пушков рассказал о сбывшемся "кошмаре" де Голля
Прием в Евросоюз восточноевропейских стран похоронил возможность автономии Европы, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T07:49
2023-05-02T07:49
2023-05-02T07:49
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европа
польша
франция
алексей пушков
эммануэль макрон
матеуш моравецкий
евросоюз
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Прием в Евросоюз восточноевропейских стран похоронил возможность автономии Европы, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.Ранее французский лидер Эммануэль Макрон призвал Европу двигаться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции за подобные высказывания, заявив, что Варшава является важным стратегическим союзником Вашингтона."Прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались", — написал он в своем Telegram-канале.По мнению Пушкова, Западная Европа стала заложницей новых членов ЕС, попав в зависимость от Польши и стран Балтии."Генерал де Голль не смог бы представить себе такое в самом страшном кошмаре", — подытожил сенатор.
https://ria.ru/20230425/danilov-1867736577.html
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в мире, европа, польша, франция, алексей пушков, эммануэль макрон, матеуш моравецкий, евросоюз
В мире, Европа, Польша, Франция, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон, Матеуш Моравецкий, Евросоюз
"Раньше надо было думать": Пушков рассказал о сбывшемся "кошмаре" де Голля
Пушков: прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии