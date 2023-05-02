https://ria.ru/20230502/provod-1869188770.html
В Нижегородской области ребенка убило током от провода на улице
В Нижегородской области ребенка убило током от провода на улице - РИА Новости, 02.05.2023
В Нижегородской области ребенка убило током от провода на улице
Восьмилетний мальчик погиб от удара током, прикоснувшись к оборванному проводу в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:54
2023-05-02T15:54
2023-05-02T15:54
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Восьмилетний мальчик погиб от удара током, прикоснувшись к оборванному проводу в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, днем 29 апреля в деревне Подрезово городского округа Бор ребенок получил поражение электрическим током, коснувшись оборванного провода линии электропередач. От полученных телесных повреждений 8-летний мальчик скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередач", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20230502/otravlenie-1869158293.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области ребенка убило током от провода на улице
В Нижегородской области восьмилетнего ребенка убило током от оборванного провода на улице