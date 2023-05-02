https://ria.ru/20230502/proizvodstvo-1869123861.html

Шойгу призвал удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Шойгу призвал удвоить объемы производства высокоточных средств поражения - РИА Новости, 02.05.2023

Шойгу призвал удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) должна в кратчайшее время удвоить производство высокоточных средств поражения, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:54

2023-05-02T12:54

2023-05-02T12:54

россия

сергей шойгу

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) должна в кратчайшее время удвоить производство высокоточных средств поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "Сегодня заслушаем, как предприятие справляется с этой задачей", - добавил министр. В марте Шойгу посещал предприятие КТРВ в ходе проверки выполнения гособоронзаказа. Министру там показали технологический процесс и производственные линии, на которых идет сборка высокоточных средств поражения. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" включает ряд предприятий, производящих высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Является ведущим холдингом российского ВПК, специализирующимся на разработке гиперзвукового оружия.

https://ria.ru/20230301/proverka-1855094844.html

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россия, сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация)