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Шойгу призвал удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Шойгу призвал удвоить объемы производства высокоточных средств поражения - РИА Новости, 02.05.2023
Шойгу призвал удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) должна в кратчайшее время удвоить производство высокоточных средств поражения, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:54
2023-05-02T12:54
2023-05-02T12:54
россия
сергей шойгу
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) должна в кратчайшее время удвоить производство высокоточных средств поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. "Сегодня заслушаем, как предприятие справляется с этой задачей", - добавил министр. В марте Шойгу посещал предприятие КТРВ в ходе проверки выполнения гособоронзаказа. Министру там показали технологический процесс и производственные линии, на которых идет сборка высокоточных средств поражения. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" включает ряд предприятий, производящих высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Является ведущим холдингом российского ВПК, специализирующимся на разработке гиперзвукового оружия.
https://ria.ru/20230301/proverka-1855094844.html
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россия, сергей шойгу, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Россия, Сергей Шойгу, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Шойгу призвал удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Шойгу: нужно в кратчайшие сроки удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) должна в кратчайшее время удвоить производство высокоточных средств поражения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"Сегодня заслушаем, как предприятие справляется с этой задачей", - добавил министр.
В марте Шойгу посещал предприятие КТРВ в ходе проверки выполнения гособоронзаказа. Министру там показали технологический процесс и производственные линии, на которых идет сборка высокоточных средств поражения.
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" включает ряд предприятий, производящих высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Является ведущим холдингом российского ВПК, специализирующимся на разработке гиперзвукового оружия.
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