Зеленский назвал Украину гарантом продовольственной безопасности в мире
Президент Украины Зеленский назвал страну гарантом продовольственной безопасности в мире
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что Украина является "гарантом продовольственной безопасности" в мире.
Во вторник на своей странице в Twitter Зеленский сообщил о разговоре с президентом Коморских островов Азали Ассумани, где и заявил о данном статусе Украины.
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"Отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Африкой и со своей стороны готова оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире", - говорится в сообщении Зеленского в соцсети.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Ассумани за поддержку Украины на международных платформах.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Россия неоднократно указывала, что большая часть зерна с Украины, которое в рамках сделки должно было отправляться в бедные страны, направляется в ЕС. Как заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя, в беднейшие страны в рамках "продуктовой сделки" поступило около 3% поставок.