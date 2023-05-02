https://ria.ru/20230502/prodovolstvie-1869263362.html

Зеленский назвал Украину гарантом продовольственной безопасности в мире

Зеленский назвал Украину гарантом продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 02.05.2023

Зеленский назвал Украину гарантом продовольственной безопасности в мире

Владимир Зеленский считает, что Украина является "гарантом продовольственной безопасности" в мире. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:31

2023-05-02T19:31

2023-05-02T19:32

украина

владимир зеленский

продовольствие

коморские острова

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175320_0:226:2837:1821_1920x0_80_0_0_7de17c1798815b1c1e142d661c949b3a.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что Украина является "гарантом продовольственной безопасности" в мире. Во вторник на своей странице в Twitter Зеленский сообщил о разговоре с президентом Коморских островов Азали Ассумани, где и заявил о данном статусе Украины. Кроме того, Зеленский поблагодарил Ассумани за поддержку Украины на международных платформах. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Россия неоднократно указывала, что большая часть зерна с Украины, которое в рамках сделки должно было отправляться в бедные страны, направляется в ЕС. Как заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя, в беднейшие страны в рамках "продуктовой сделки" поступило около 3% поставок.

https://ria.ru/20230502/sdelka-1869169989.html

украина

коморские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, владимир зеленский, продовольствие, коморские острова, в мире