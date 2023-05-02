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Зеленский назвал Украину гарантом продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 02.05.2023
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19:31 02.05.2023 (обновлено: 19:32 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/prodovolstvie-1869263362.html
Зеленский назвал Украину гарантом продовольственной безопасности в мире
Зеленский назвал Украину гарантом продовольственной безопасности в мире - РИА Новости, 02.05.2023
Зеленский назвал Украину гарантом продовольственной безопасности в мире
Владимир Зеленский считает, что Украина является "гарантом продовольственной безопасности" в мире. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:31
2023-05-02T19:32
украина
владимир зеленский
продовольствие
коморские острова
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что Украина является "гарантом продовольственной безопасности" в мире. Во вторник на своей странице в Twitter Зеленский сообщил о разговоре с президентом Коморских островов Азали Ассумани, где и заявил о данном статусе Украины. Кроме того, Зеленский поблагодарил Ассумани за поддержку Украины на международных платформах. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Россия неоднократно указывала, что большая часть зерна с Украины, которое в рамках сделки должно было отправляться в бедные страны, направляется в ЕС. Как заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя, в беднейшие страны в рамках "продуктовой сделки" поступило около 3% поставок.
https://ria.ru/20230502/sdelka-1869169989.html
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украина, владимир зеленский, продовольствие, коморские острова, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Продовольствие, Коморские острова, В мире
Зеленский назвал Украину гарантом продовольственной безопасности в мире

Президент Украины Зеленский назвал страну гарантом продовольственной безопасности в мире

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что Украина является "гарантом продовольственной безопасности" в мире.
Во вторник на своей странице в Twitter Зеленский сообщил о разговоре с президентом Коморских островов Азали Ассумани, где и заявил о данном статусе Украины.
«
"Отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Африкой и со своей стороны готова оставаться гарантом продовольственной безопасности в мире", - говорится в сообщении Зеленского в соцсети.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Ассумани за поддержку Украины на международных платформах.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Россия неоднократно указывала, что большая часть зерна с Украины, которое в рамках сделки должно было отправляться в бедные страны, направляется в ЕС. Как заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя, в беднейшие страны в рамках "продуктовой сделки" поступило около 3% поставок.
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УкраинаВладимир ЗеленскийПродовольствиеКоморские островаВ мире
 
 
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