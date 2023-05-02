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Суд отменил приговор бизнесмену за избиение актера Прилучного - РИА Новости, 02.05.2023
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19:38 02.05.2023 (обновлено: 19:51 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/priluchnyy-1869265284.html
Суд отменил приговор бизнесмену за избиение актера Прилучного
Суд отменил приговор бизнесмену за избиение актера Прилучного - РИА Новости, 02.05.2023
Суд отменил приговор бизнесмену за избиение актера Прилучного
Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор в отношении бизнесмена Владимира Семенова по... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:38
2023-05-02T19:51
происшествия
калининград
калининградский областной суд
владимир семенов
россия
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КАЛИНИНГРАД, 2 мая - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор в отношении бизнесмена Владимира Семенова по делу об избиении актёра Павла Прилучного и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе, сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.Ранее сообщалось, что бизнесмена Владимира Семенова суд первой инстанции в Калининграде приговорил к 1 году и 5 месяцам исправительных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности актеру Павлу Прилучному в клубе в 2020 году.Сообщается, что апелляцию на приговор Ленинградского районного суда подал государственный обвинитель, апелляционные жалобы – представитель потерпевшего и гражданского истца, а также защитник осужденного.Приговором Ленинградского районного суда житель Калининграда Владимир Семёнов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), на основании которой ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 5 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Драка между актером Прилучным и Семёновым в ночном клубе "Завод" произошла 21 ноября 2020 года. После первых судебных заседаний у Семёнова случился инфаркт, Прилучный прилетал в Калининград, чтобы дать показания.
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происшествия, калининград, калининградский областной суд, владимир семенов, россия
Происшествия, Калининград, Калининградский областной суд, Владимир Семенов, Россия
Суд отменил приговор бизнесмену за избиение актера Прилучного

Суд в Калининграде отменил приговор бизнесмену Семенову за избиение актера Прилучного

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 2 мая - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор в отношении бизнесмена Владимира Семенова по делу об избиении актёра Павла Прилучного и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе, сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.
Ранее сообщалось, что бизнесмена Владимира Семенова суд первой инстанции в Калининграде приговорил к 1 году и 5 месяцам исправительных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности актеру Павлу Прилучному в клубе в 2020 году.
«
"Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе", - сообщили в пресс-службе суда.
Сообщается, что апелляцию на приговор Ленинградского районного суда подал государственный обвинитель, апелляционные жалобы – представитель потерпевшего и гражданского истца, а также защитник осужденного.
Приговором Ленинградского районного суда житель Калининграда Владимир Семёнов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), на основании которой ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 5 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Драка между актером Прилучным и Семёновым в ночном клубе "Завод" произошла 21 ноября 2020 года. После первых судебных заседаний у Семёнова случился инфаркт, Прилучный прилетал в Калининград, чтобы дать показания.
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