https://ria.ru/20230502/priluchnyy-1869265284.html

Суд отменил приговор бизнесмену за избиение актера Прилучного

Суд отменил приговор бизнесмену за избиение актера Прилучного - РИА Новости, 02.05.2023

Суд отменил приговор бизнесмену за избиение актера Прилучного

Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор в отношении бизнесмена Владимира Семенова по... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:38

2023-05-02T19:38

2023-05-02T19:51

происшествия

калининград

калининградский областной суд

владимир семенов

россия

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КАЛИНИНГРАД, 2 мая - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, изучив материалы дела, отменила приговор в отношении бизнесмена Владимира Семенова по делу об избиении актёра Павла Прилучного и направила уголовное дело на рассмотрение в тот же суд в ином составе, сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.Ранее сообщалось, что бизнесмена Владимира Семенова суд первой инстанции в Калининграде приговорил к 1 году и 5 месяцам исправительных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности актеру Павлу Прилучному в клубе в 2020 году.Сообщается, что апелляцию на приговор Ленинградского районного суда подал государственный обвинитель, апелляционные жалобы – представитель потерпевшего и гражданского истца, а также защитник осужденного.Приговором Ленинградского районного суда житель Калининграда Владимир Семёнов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), на основании которой ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 5 месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Драка между актером Прилучным и Семёновым в ночном клубе "Завод" произошла 21 ноября 2020 года. После первых судебных заседаний у Семёнова случился инфаркт, Прилучный прилетал в Калининград, чтобы дать показания.

https://ria.ru/20230424/kortnev-1867312292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, калининград, калининградский областной суд, владимир семенов, россия