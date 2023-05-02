https://ria.ru/20230502/pozhary-1869168776.html

Путин обсудит с правительством тему пожаров

Путин обсудит с правительством тему пожаров - РИА Новости, 02.05.2023

Путин обсудит с правительством тему пожаров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на совещании президента РФ с членами кабмина во вторник также будет обсуждаться ситуация с РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:47

2023-05-02T14:47

2023-05-02T14:47

происшествия

россия

дмитрий песков

владимир путин

свердловская область

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на совещании президента РФ с членами кабмина во вторник также будет обсуждаться ситуация с пожарами. "Да, будет, как и запланировал. Президент имеет в виду в разделе оперативных вопросов поразбираться и с пожарами тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли на совещании обсуждаться пожары. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференции проведет совещание с членами кабмина, основной темой станут вопросы развития туристической отрасли, также будет рассмотрен ряд актуальных вопросов. Один из них - пожары в российских регионах. На прошлой неделе глава государства после крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области переговорил с главой МЧС, министром юстиции и свердловским губернатором. Главе региона поручено выступить с докладом на совещании с правительством 2 мая.

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869098558.html

россия

свердловская область

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Влада Копылова

происшествия, россия, дмитрий песков, владимир путин, свердловская область