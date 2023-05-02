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Путин обсудит с правительством тему пожаров - РИА Новости, 02.05.2023
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14:47 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/pozhary-1869168776.html
Путин обсудит с правительством тему пожаров
Путин обсудит с правительством тему пожаров - РИА Новости, 02.05.2023
Путин обсудит с правительством тему пожаров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на совещании президента РФ с членами кабмина во вторник также будет обсуждаться ситуация с РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:47
2023-05-02T14:47
происшествия
россия
дмитрий песков
владимир путин
свердловская область
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на совещании президента РФ с членами кабмина во вторник также будет обсуждаться ситуация с пожарами. "Да, будет, как и запланировал. Президент имеет в виду в разделе оперативных вопросов поразбираться и с пожарами тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли на совещании обсуждаться пожары. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференции проведет совещание с членами кабмина, основной темой станут вопросы развития туристической отрасли, также будет рассмотрен ряд актуальных вопросов. Один из них - пожары в российских регионах. На прошлой неделе глава государства после крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области переговорил с главой МЧС, министром юстиции и свердловским губернатором. Главе региона поручено выступить с докладом на совещании с правительством 2 мая.
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происшествия, россия, дмитрий песков, владимир путин, свердловская область
Происшествия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Свердловская область
Путин обсудит с правительством тему пожаров

Песков: президент Путин на совещании с членами правительства обсудит тему пожаров

© Фото : ГУ МЧС по Курганской областиТушение пожара в СНТ "Полянка-2" Кургане
Тушение пожара в СНТ Полянка-2 Кургане - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : ГУ МЧС по Курганской области
Тушение пожара в СНТ "Полянка-2" Кургане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на совещании президента РФ с членами кабмина во вторник также будет обсуждаться ситуация с пожарами.
"Да, будет, как и запланировал. Президент имеет в виду в разделе оперативных вопросов поразбираться и с пожарами тоже", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли на совещании обсуждаться пожары.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференции проведет совещание с членами кабмина, основной темой станут вопросы развития туристической отрасли, также будет рассмотрен ряд актуальных вопросов. Один из них - пожары в российских регионах. На прошлой неделе глава государства после крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области переговорил с главой МЧС, министром юстиции и свердловским губернатором. Главе региона поручено выступить с докладом на совещании с правительством 2 мая.
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