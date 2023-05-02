https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048503.html

В Хабаровском крае ввели особый противопожарный режим

В Хабаровском крае ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 02.05.2023

В Хабаровском крае ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен на территории всего Хабаровского края, теперь во всех муниципалитетах запрещено разведение открытого огня, сообщает краевой... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T06:59

2023-05-02T06:59

2023-05-02T06:59

хабаровский край

происшествия

михаил дегтярев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

комсомольский район

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ХАБАРОВСК, 2 мая - РИА Новости. Особый противопожарный режим введен на территории всего Хабаровского края, теперь во всех муниципалитетах запрещено разведение открытого огня, сообщает краевой главк МЧС. Тем не менее, сообщают в управлении МЧС по региону, за минувшие сутки в крае зафиксировано 38 возгораний сухостоя, огонь в общей сложности прошел почти 30 километров по фронту. Так, поздно вечером в понедельник огонь возник в садовом некоммерческом товариществе в Комсомольском районе в урочище "Бочин". Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Почти четыре часа три пожарных расчета тушили пожар. В результате от огня пострадали постройки на пяти необрабатываемых дачных участках. "На сегодняшний день в крае выявлено 89 участков, заросших сухой травой. По всем фактам проводится установление собственников для привлечения их к административной ответственности. Также штрафом наказываются и граждане, сжигающие сухую траву, мусор на своих территориях. Составлено 65 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности, сумма штрафов уже превысила 650 тысяч рублей", - добавляется в сообщении. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, на утро вторника на территории региона было зарегистрировано восемь пожаров на общей площади 1173 гектара. Причина - в основном человеческий фактор. С 30 марта, согласно постановлению губернатора края Михаила Дегтярева, в 13 муниципальных образованиях был открыт пожароопасный сезон. На островах Уссурийском и Кабельном с 24 марта дежурят мобильные группы пожарных и спасателей краевого главка МЧС.

https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048254.html

хабаровский край

комсомольский район

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хабаровский край, происшествия, михаил дегтярев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольский район