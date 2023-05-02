В Хабаровском крае ввели особый противопожарный режим
МЧС: на территории всего Хабаровского края ввели особый противопожарный режим
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 2 мая - РИА Новости. Особый противопожарный режим введен на территории всего Хабаровского края, теперь во всех муниципалитетах запрещено разведение открытого огня, сообщает краевой главк МЧС.
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"Постановлением губернатора Хабаровского края в оставшихся шести муниципальных образованиях был введен особый противопожарный режим. Таким образом, на сегодняшний день на территории всего региона установлен запрет на разведение открытого огня и проведение огневых работ", - говорится в сообщении.
Тем не менее, сообщают в управлении МЧС по региону, за минувшие сутки в крае зафиксировано 38 возгораний сухостоя, огонь в общей сложности прошел почти 30 километров по фронту. Так, поздно вечером в понедельник огонь возник в садовом некоммерческом товариществе в Комсомольском районе в урочище "Бочин". Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Почти четыре часа три пожарных расчета тушили пожар. В результате от огня пострадали постройки на пяти необрабатываемых дачных участках.
"На сегодняшний день в крае выявлено 89 участков, заросших сухой травой. По всем фактам проводится установление собственников для привлечения их к административной ответственности. Также штрафом наказываются и граждане, сжигающие сухую траву, мусор на своих территориях. Составлено 65 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности, сумма штрафов уже превысила 650 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.
По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, на утро вторника на территории региона было зарегистрировано восемь пожаров на общей площади 1173 гектара. Причина - в основном человеческий фактор.
С 30 марта, согласно постановлению губернатора края Михаила Дегтярева, в 13 муниципальных образованиях был открыт пожароопасный сезон. На островах Уссурийском и Кабельном с 24 марта дежурят мобильные группы пожарных и спасателей краевого главка МЧС.