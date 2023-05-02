https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048254.html
В Забайкалье к тушению ландшафтных пожаров привлечены более 400 человек
В Забайкалье к тушению ландшафтных пожаров привлечены более 400 человек - РИА Новости, 02.05.2023
В Забайкалье к тушению ландшафтных пожаров привлечены более 400 человек
Более 400 человек привлечены к тушению ландшафтных пожаров в Забайкальском крае, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T06:54
2023-05-02T06:54
2023-05-02T06:54
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
борзя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 400 человек привлечены к тушению ландшафтных пожаров в Забайкальском крае, сообщает МЧС России. Уточняется, что в на территории края бушуют семь ландшафтных пожаров, три из которых локализованы. Второго мая в регионе ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, что может осложнить пожароопасную обстановку. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя в Забайкальском крае. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и сообщили об увеличении поврежденных домов до 10. Предварительной причиной пожара назвали возгорание на свалке.
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html
забайкальский край
россия
борзя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, борзя, происшествия
Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Борзя, Происшествия
В Забайкалье к тушению ландшафтных пожаров привлечены более 400 человек
МЧС: в Забайкальском крае к тушению ландшафтных пожаров привлечены более 400 человек