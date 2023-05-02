https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048254.html

В Забайкалье к тушению ландшафтных пожаров привлечены более 400 человек

В Забайкалье к тушению ландшафтных пожаров привлечены более 400 человек - РИА Новости, 02.05.2023

В Забайкалье к тушению ландшафтных пожаров привлечены более 400 человек

Более 400 человек привлечены к тушению ландшафтных пожаров в Забайкальском крае, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T06:54

2023-05-02T06:54

2023-05-02T06:54

забайкальский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

борзя

происшествия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 400 человек привлечены к тушению ландшафтных пожаров в Забайкальском крае, сообщает МЧС России. Уточняется, что в на территории края бушуют семь ландшафтных пожаров, три из которых локализованы. Второго мая в регионе ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, что может осложнить пожароопасную обстановку. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя в Забайкальском крае. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и сообщили об увеличении поврежденных домов до 10. Предварительной причиной пожара назвали возгорание на свалке.

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html

забайкальский край

россия

борзя

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забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, борзя, происшествия