https://ria.ru/20230502/pozhar-1869199692.html

В Башкирии загорелся мебельный торговый центр

В Башкирии загорелся мебельный торговый центр - РИА Новости, 02.05.2023

В Башкирии загорелся мебельный торговый центр

Мебельный торговый центр площадью 360 квадратных метров горит в башкирском городе Белебей, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:30

2023-05-02T16:30

2023-05-02T16:30

происшествия

белебей

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 2 мая - РИА Новости. Мебельный торговый центр площадью 360 квадратных метров горит в башкирском городе Белебей, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону. Пожар происходит в двухэтажном здании магазина мебели по улице Мало Луговой в городе Белебей, информирует ведомство. По данным региональной полиции, на место происшествия одним из первых прибыл старший участковый уполномоченный полиции Константин Корольков, обслуживающий данный административный участок. Также на месте работает экипаж ДПС. "На момент возгорания в магазине находились два продавца, покупателей в торговом центре не было. В результате пожара нанесен имущественный ущерб, оцениваемый владельцем в несколько миллионов рублей", - добавили в МВД по региону.

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869197032.html

белебей

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, белебей, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан