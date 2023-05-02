https://ria.ru/20230502/pozhar-1869199692.html
В Башкирии загорелся мебельный торговый центр
В Башкирии загорелся мебельный торговый центр - РИА Новости, 02.05.2023
В Башкирии загорелся мебельный торговый центр
Мебельный торговый центр площадью 360 квадратных метров горит в башкирском городе Белебей, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:30
2023-05-02T16:30
2023-05-02T16:30
происшествия
белебей
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 2 мая - РИА Новости. Мебельный торговый центр площадью 360 квадратных метров горит в башкирском городе Белебей, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону. Пожар происходит в двухэтажном здании магазина мебели по улице Мало Луговой в городе Белебей, информирует ведомство. По данным региональной полиции, на место происшествия одним из первых прибыл старший участковый уполномоченный полиции Константин Корольков, обслуживающий данный административный участок. Также на месте работает экипаж ДПС. "На момент возгорания в магазине находились два продавца, покупателей в торговом центре не было. В результате пожара нанесен имущественный ущерб, оцениваемый владельцем в несколько миллионов рублей", - добавили в МВД по региону.
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869197032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белебей, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Белебей, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Башкирии загорелся мебельный торговый центр
В башкирском Белебее загорелся мебельный торговый центр площадью 360 квадратных метров