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Пострадавшие от пожаров жители Омской области получили по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 02.05.2023
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12:26 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869114557.html
Пострадавшие от пожаров жители Омской области получили по 150 тысяч рублей
Пострадавшие от пожаров жители Омской области получили по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 02.05.2023
Пострадавшие от пожаров жители Омской области получили по 150 тысяч рублей
Жители Крутинского, Большереченского и Тюкалинского районов Омской области, пострадавшие от крупных пожаров, получили денежные компенсации в 150 тысяч рублей,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:26
2023-05-02T12:26
происшествия
омская область
россия
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ОМСК, 2 мая - РИА Новости. Жители Крутинского, Большереченского и Тюкалинского районов Омской области, пострадавшие от крупных пожаров, получили денежные компенсации в 150 тысяч рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. По информации областного губернатора, представители минтруда и соцработники выехали на территорию сел для оформления документов и открытия лицевых счётов для получения материальной помощи. "Жители Крутинского, Большереченского и Тюкалинского районов, пострадавшие от природных пожаров, получили компенсации. Пострадавшие жители сел получили 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства и 50 тысяч рублей от областного Минтруда, плюс выплаты от муниципалитета", - сообщили в пресс-службе главы региона. Хоценко поручил главам муниципалитетов максимально быстро подобрать пострадавшим жилье, а также помочь людям с вещами и продуктами питания. Особый противопожарный режим установлен на территории шести районов Омской области. Крупные пожары произошли 27 апреля. От огня пострадало село Новокарасук Крутинского района, практически полностью сгорела деревня Чистоозерье Большереченского района. Днем позже загорелись деревни Гущино и Луговая. Расследованием происшествий занимается СУСК РФ по Омской области и прокуратура.
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869098558.html
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
Пострадавшие от пожаров жители Омской области получили по 150 тысяч рублей

Жители Омской области, пострадавшие от пожаров, получили компенсации в 150 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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ОМСК, 2 мая - РИА Новости. Жители Крутинского, Большереченского и Тюкалинского районов Омской области, пострадавшие от крупных пожаров, получили денежные компенсации в 150 тысяч рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
По информации областного губернатора, представители минтруда и соцработники выехали на территорию сел для оформления документов и открытия лицевых счётов для получения материальной помощи.
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"Жители Крутинского, Большереченского и Тюкалинского районов, пострадавшие от природных пожаров, получили компенсации. Пострадавшие жители сел получили 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства и 50 тысяч рублей от областного Минтруда, плюс выплаты от муниципалитета", - сообщили в пресс-службе главы региона.
Хоценко поручил главам муниципалитетов максимально быстро подобрать пострадавшим жилье, а также помочь людям с вещами и продуктами питания.
Особый противопожарный режим установлен на территории шести районов Омской области. Крупные пожары произошли 27 апреля. От огня пострадало село Новокарасук Крутинского района, практически полностью сгорела деревня Чистоозерье Большереченского района. Днем позже загорелись деревни Гущино и Луговая. Расследованием происшествий занимается СУСК РФ по Омской области и прокуратура.
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