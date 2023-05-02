https://ria.ru/20230502/pozhar-1869114557.html

Пострадавшие от пожаров жители Омской области получили по 150 тысяч рублей

Пострадавшие от пожаров жители Омской области получили по 150 тысяч рублей - РИА Новости, 02.05.2023

Пострадавшие от пожаров жители Омской области получили по 150 тысяч рублей

Жители Крутинского, Большереченского и Тюкалинского районов Омской области, пострадавшие от крупных пожаров, получили денежные компенсации в 150 тысяч рублей,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:26

2023-05-02T12:26

2023-05-02T12:26

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 2 мая - РИА Новости. Жители Крутинского, Большереченского и Тюкалинского районов Омской области, пострадавшие от крупных пожаров, получили денежные компенсации в 150 тысяч рублей, рассказал глава региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. По информации областного губернатора, представители минтруда и соцработники выехали на территорию сел для оформления документов и открытия лицевых счётов для получения материальной помощи. "Жители Крутинского, Большереченского и Тюкалинского районов, пострадавшие от природных пожаров, получили компенсации. Пострадавшие жители сел получили 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства и 50 тысяч рублей от областного Минтруда, плюс выплаты от муниципалитета", - сообщили в пресс-службе главы региона. Хоценко поручил главам муниципалитетов максимально быстро подобрать пострадавшим жилье, а также помочь людям с вещами и продуктами питания. Особый противопожарный режим установлен на территории шести районов Омской области. Крупные пожары произошли 27 апреля. От огня пострадало село Новокарасук Крутинского района, практически полностью сгорела деревня Чистоозерье Большереченского района. Днем позже загорелись деревни Гущино и Луговая. Расследованием происшествий занимается СУСК РФ по Омской области и прокуратура.

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869098558.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, омская область, россия