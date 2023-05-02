https://ria.ru/20230502/pozhar-1869098558.html
Пожар в оренбургском Бузулуке затронул более 40 дачных участков
Пожар в оренбургском Бузулуке затронул более 40 дачных участков - РИА Новости, 02.05.2023
Пожар в оренбургском Бузулуке затронул более 40 дачных участков
Пожарные ликвидировали крупное возгорание в дачном поселке в оренбургском городе Бузулук, где сгорели более 40 участков без жилых домов, никто не пострадал,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:37
2023-05-02T11:37
2023-05-02T11:43
происшествия
бузулук
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 2 мая – РИА Новости. Пожарные ликвидировали крупное возгорание в дачном поселке в оренбургском городе Бузулук, где сгорели более 40 участков без жилых домов, никто не пострадал, сообщили в управлении МЧС по Оренбургской области. По данным ведомства, пожар в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Паровозник" начался вечером в понедельник, огонь ликвидирован утром во вторник. "Установлено, что пожар возник на одном из заброшенных дачных участков, после чего перекинулся на соседние территории. Всего огонь затронул более 40 дачных участков из них 12 эксплуатируемых. Также пожар распространился на близлежащее поле, огнем пройдено три гектара. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении. В управлении МЧС по региону уточнили, что на дачных участках жилых строений не было.
https://ria.ru/20230501/pozhary-1869009715.html
бузулук
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бузулук, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Бузулук, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в оренбургском Бузулуке затронул более 40 дачных участков
Пожар в оренбургском Бузулуке затронул более 40 дачных участков без жилых домов