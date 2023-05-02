https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html
В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек
В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек - РИА Новости, 02.05.2023
В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек
Спасатели полностью потушили пожар на площади в 700 "квадратов" в цехе предприятия по изготовлению деревянных игрушек в Чугуевке Приморского края. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T02:41
2023-05-02T02:41
2023-05-02T02:41
приморский край
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42295b64fa3bacdce2cc25f60e3f6ecf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на площади в 700 "квадратов" в цехе предприятия по изготовлению деревянных игрушек в Чугуевке Приморского края. Сообщение о пожаре в цехе по распилке древесины в селе Чугуевка поступило в 17.35 (10.35 мск) 1 мая. В 19.27 (12.27 мск) пожар локализован на площади около 700 квадратных метров, в 20.59 (13.59 мск) открытое горение ликвидировано. Как уточнял РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По информации прокуратуры, пожар произошел на предприятии по изготовлению деревянных игрушек - ООО "Эко Тойс". Работники завода эвакуированы. Прокуратура начала проверку. "В 01.40 (18.40 мск понедельника) пожар полностью ликвидирован на площади около 700 квадратных метров", - сообщает во вторник ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
https://ria.ru/20230501/pozhary-1869009715.html
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_615a2753742b783edf245749675ecaf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, россия, происшествия
Приморский край, Россия, Происшествия
В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек
В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек на площади в 700 "квадратов"