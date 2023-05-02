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В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек - РИА Новости, 02.05.2023
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02:41 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html
В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек
В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек - РИА Новости, 02.05.2023
В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек
Спасатели полностью потушили пожар на площади в 700 "квадратов" в цехе предприятия по изготовлению деревянных игрушек в Чугуевке Приморского края. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T02:41
2023-05-02T02:41
приморский край
россия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на площади в 700 "квадратов" в цехе предприятия по изготовлению деревянных игрушек в Чугуевке Приморского края. Сообщение о пожаре в цехе по распилке древесины в селе Чугуевка поступило в 17.35 (10.35 мск) 1 мая. В 19.27 (12.27 мск) пожар локализован на площади около 700 квадратных метров, в 20.59 (13.59 мск) открытое горение ликвидировано. Как уточнял РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По информации прокуратуры, пожар произошел на предприятии по изготовлению деревянных игрушек - ООО "Эко Тойс". Работники завода эвакуированы. Прокуратура начала проверку. "В 01.40 (18.40 мск понедельника) пожар полностью ликвидирован на площади около 700 квадратных метров", - сообщает во вторник ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
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приморский край, россия, происшествия
Приморский край, Россия, Происшествия
В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек

В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек на площади в 700 "квадратов"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на площади в 700 "квадратов" в цехе предприятия по изготовлению деревянных игрушек в Чугуевке Приморского края.
Сообщение о пожаре в цехе по распилке древесины в селе Чугуевка поступило в 17.35 (10.35 мск) 1 мая. В 19.27 (12.27 мск) пожар локализован на площади около 700 квадратных метров, в 20.59 (13.59 мск) открытое горение ликвидировано. Как уточнял РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По информации прокуратуры, пожар произошел на предприятии по изготовлению деревянных игрушек - ООО "Эко Тойс". Работники завода эвакуированы. Прокуратура начала проверку.
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"В 01.40 (18.40 мск понедельника) пожар полностью ликвидирован на площади около 700 квадратных метров", - сообщает во вторник ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
 
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