https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html

В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек

В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек - РИА Новости, 02.05.2023

В Приморье ликвидировали пожар на заводе деревянных игрушек

Спасатели полностью потушили пожар на площади в 700 "квадратов" в цехе предприятия по изготовлению деревянных игрушек в Чугуевке Приморского края. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T02:41

2023-05-02T02:41

2023-05-02T02:41

приморский край

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на площади в 700 "квадратов" в цехе предприятия по изготовлению деревянных игрушек в Чугуевке Приморского края. Сообщение о пожаре в цехе по распилке древесины в селе Чугуевка поступило в 17.35 (10.35 мск) 1 мая. В 19.27 (12.27 мск) пожар локализован на площади около 700 квадратных метров, в 20.59 (13.59 мск) открытое горение ликвидировано. Как уточнял РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. По информации прокуратуры, пожар произошел на предприятии по изготовлению деревянных игрушек - ООО "Эко Тойс". Работники завода эвакуированы. Прокуратура начала проверку. "В 01.40 (18.40 мск понедельника) пожар полностью ликвидирован на площади около 700 квадратных метров", - сообщает во вторник ГУМЧС РФ по Приморскому краю.

https://ria.ru/20230501/pozhary-1869009715.html

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приморский край, россия, происшествия