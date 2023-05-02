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Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 02.05.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили во вторник в РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:31
2023-05-02T15:31
2023-05-02T15:36
специальная военная операция на украине
россия
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 50 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара в ДНР, а также в Темировке, Гуляйполе и Орехове в Запорожской области."Потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Минобороны России: ВСУ потеряли более 50 солдат на Южнодонецком и Запорожском направлениях