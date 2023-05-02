https://ria.ru/20230502/pokushenie-1869193306.html

Задержаны диверсанты, причастные к убийству замначальника УВД Мелитополя

Задержаны диверсанты, причастные к убийству замначальника УВД Мелитополя - РИА Новости, 02.05.2023

Задержаны диверсанты, причастные к убийству замначальника УВД Мелитополя

Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два россиянина, причастных к убийству... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:07

2023-05-02T16:07

2023-05-02T16:31

происшествия

запорожье

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

мелитополь

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два россиянина, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по Запорожской области , сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону."Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России. Выявленные лица причастны к совершению 27.04.2023 покушения на заместителя начальника УВД - начальника отдела по работе с личным составом УВД "Мелитопольское" ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции А.С. Мищенко, который скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении.Члены группы задержаны по горячим следам. В оборудованных ими схронах обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, средства бронезащиты и форменное обмундирование ВСУ.Задержанные члены ДРГ планировали совершить очередной террористический акт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции города в период проведения майских праздников 2023 года, сообщили в ФСБ.Собраны материалы для возбуждения в отношении указанных лиц уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский.

https://ria.ru/20230502/melitopol-1869169811.html

https://ria.ru/20230501/pogibshaya-1868991886.html

запорожье

россия

мелитополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, запорожье, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, мелитополь, украина, вооруженные силы украины