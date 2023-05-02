Рейтинг@Mail.ru
Задержаны диверсанты, причастные к убийству замначальника УВД Мелитополя - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 02.05.2023 (обновлено: 16:31 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/pokushenie-1869193306.html
Задержаны диверсанты, причастные к убийству замначальника УВД Мелитополя
Задержаны диверсанты, причастные к убийству замначальника УВД Мелитополя - РИА Новости, 02.05.2023
Задержаны диверсанты, причастные к убийству замначальника УВД Мелитополя
Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два россиянина, причастных к убийству... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:07
2023-05-02T16:31
происшествия
запорожье
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
мелитополь
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869175219_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3da978669fc46aaee297c3c4edf971d9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два россиянина, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по Запорожской области , сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону."Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России. Выявленные лица причастны к совершению 27.04.2023 покушения на заместителя начальника УВД - начальника отдела по работе с личным составом УВД "Мелитопольское" ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции А.С. Мищенко, который скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении.Члены группы задержаны по горячим следам. В оборудованных ими схронах обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, средства бронезащиты и форменное обмундирование ВСУ.Задержанные члены ДРГ планировали совершить очередной террористический акт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции города в период проведения майских праздников 2023 года, сообщили в ФСБ.Собраны материалы для возбуждения в отношении указанных лиц уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский.
https://ria.ru/20230502/melitopol-1869169811.html
https://ria.ru/20230501/pogibshaya-1868991886.html
запорожье
россия
мелитополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869175219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29ce148b5be5225ba7c1ffc7874582e9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожье, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, мелитополь, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожье, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Мелитополь, Украина, Вооруженные силы Украины
Задержаны диверсанты, причастные к убийству замначальника УВД Мелитополя

В Запорожье задержали троих членов ДРГ, причастных к покушению на замглавы УВД Мелитополя

© СК РФНа месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
На месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
© СК РФ
На месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два россиянина, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по Запорожской области , сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
"Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России. Выявленные лица причастны к совершению 27.04.2023 покушения на заместителя начальника УВД - начальника отдела по работе с личным составом УВД "Мелитопольское" ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции А.С. Мищенко, который скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении.
На месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
В Мелитополе совершили покушение на замначальника ГУ МВД по Запорожью
Вчера, 14:51
Члены группы задержаны по горячим следам. В оборудованных ими схронах обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, средства бронезащиты и форменное обмундирование ВСУ.
Задержанные члены ДРГ планировали совершить очередной террористический акт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции города в период проведения майских праздников 2023 года, сообщили в ФСБ.
Собраны материалы для возбуждения в отношении указанных лиц уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
При обстреле поселка Михайловка в Запорожской области погибла женщина
1 мая, 16:40
 
ПроисшествияЗапорожьеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияМелитопольУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала