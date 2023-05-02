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Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам - РИА Новости, 02.05.2023
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17:34 02.05.2023 (обновлено: 17:44 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/pogoreltsy-1869221329.html
Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам
Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам
Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время еще раз доложить профильным министрам о том, как организована помощь погорельцам. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:34
2023-05-02T17:44
владимир путин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время еще раз доложить профильным министрам о том, как организована помощь погорельцам.Путин отметил, что основные решения по мерам оказания помощи приняты, и надо посчитать окончательные суммы."Источники финансирования для реагирования на подобные ситуации у нас есть, здесь нужно только все делать оперативно, ничего не затягивать, и как я уже говорил, с максимальным вниманием к людям, максимально разбюрокрачивая ситуацию", - сказал Путин.
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владимир путин, правительство рф, общество
Владимир Путин, Правительство РФ, Общество
Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам

Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам в ближайшее время

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время еще раз доложить профильным министрам о том, как организована помощь погорельцам.
«
"Я попрошу руководителей регионов и министра по чрезвычайным ситуациям доложить мне в ближайшее время о том, как организована эта работа. Ну, а правительство - о выделении соответствующего финансирования для достижения тех целей, которые мы здесь поставили", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что основные решения по мерам оказания помощи приняты, и надо посчитать окончательные суммы.
"Источники финансирования для реагирования на подобные ситуации у нас есть, здесь нужно только все делать оперативно, ничего не затягивать, и как я уже говорил, с максимальным вниманием к людям, максимально разбюрокрачивая ситуацию", - сказал Путин.
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