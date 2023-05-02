https://ria.ru/20230502/pogoreltsy-1869221329.html

Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам

Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам - РИА Новости, 02.05.2023

Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам

Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время еще раз доложить профильным министрам о том, как организована помощь погорельцам. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:34

2023-05-02T17:34

2023-05-02T17:44

владимир путин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время еще раз доложить профильным министрам о том, как организована помощь погорельцам.Путин отметил, что основные решения по мерам оказания помощи приняты, и надо посчитать окончательные суммы."Источники финансирования для реагирования на подобные ситуации у нас есть, здесь нужно только все делать оперативно, ничего не затягивать, и как я уже говорил, с максимальным вниманием к людям, максимально разбюрокрачивая ситуацию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230502/deti-1869210432.html

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владимир путин, правительство рф, общество