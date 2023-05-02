Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам
Путин поручил министрам доложить об организации помощи погорельцам в ближайшее время
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшее время еще раз доложить профильным министрам о том, как организована помощь погорельцам.
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"Я попрошу руководителей регионов и министра по чрезвычайным ситуациям доложить мне в ближайшее время о том, как организована эта работа. Ну, а правительство - о выделении соответствующего финансирования для достижения тех целей, которые мы здесь поставили", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что основные решения по мерам оказания помощи приняты, и надо посчитать окончательные суммы.
"Источники финансирования для реагирования на подобные ситуации у нас есть, здесь нужно только все делать оперативно, ничего не затягивать, и как я уже говорил, с максимальным вниманием к людям, максимально разбюрокрачивая ситуацию", - сказал Путин.