https://ria.ru/20230502/pogoreltsy-1869198675.html
Путин призвал помогать погорельцам без излишней бюрократии
Путин призвал помогать погорельцам без излишней бюрократии - РИА Новости, 02.05.2023
Путин призвал помогать погорельцам без излишней бюрократии
Президент России Владимир Путин призвал чиновников работать без излишней бюрократии при предоставлении помощи погорельцам. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:25
2023-05-02T16:25
2023-05-02T16:41
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал чиновников работать без излишней бюрократии при предоставлении помощи погорельцам."Вообще просил бы работать без излишней бюрократии. Это касается и восстановления документов, которые у многих людей там сгорели, это касается оценки ущербов, это касается регистрации или нерегистрации отдельных жилых помещений, которые жилыми могли и не числиться, но люди там проживали на постоянной основе. В общем, вы знаете, где возникают проблемы", - сказал он на совещании с членами правительства.Он также попросил и учреждения судебной системы работать также без излишней бюрократии, если необходимо будет решать спорные вопросы в судах.
https://ria.ru/20220517/pomosch-1788966042.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал помогать погорельцам без излишней бюрократии
Путин призвал чиновников предоставлять погорельцам помощь без излишней бюрократии
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал чиновников работать без излишней бюрократии при предоставлении помощи погорельцам.
"Вообще просил бы работать без излишней бюрократии. Это касается и восстановления документов, которые у многих людей там сгорели, это касается оценки ущербов, это касается регистрации или нерегистрации отдельных жилых помещений, которые жилыми могли и не числиться, но люди там проживали на постоянной основе. В общем, вы знаете, где возникают проблемы", - сказал он на совещании с членами правительства.
Он также попросил и учреждения судебной системы работать также без излишней бюрократии, если необходимо будет решать спорные вопросы в судах.
Врио кировского губернатора распорядился срочно помочь погорельцам