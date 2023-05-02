https://ria.ru/20230502/pogoreltsy-1869198675.html

Путин призвал помогать погорельцам без излишней бюрократии

Путин призвал помогать погорельцам без излишней бюрократии - РИА Новости, 02.05.2023

Путин призвал помогать погорельцам без излишней бюрократии

Президент России Владимир Путин призвал чиновников работать без излишней бюрократии при предоставлении помощи погорельцам. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:25

2023-05-02T16:25

2023-05-02T16:41

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал чиновников работать без излишней бюрократии при предоставлении помощи погорельцам."Вообще просил бы работать без излишней бюрократии. Это касается и восстановления документов, которые у многих людей там сгорели, это касается оценки ущербов, это касается регистрации или нерегистрации отдельных жилых помещений, которые жилыми могли и не числиться, но люди там проживали на постоянной основе. В общем, вы знаете, где возникают проблемы", - сказал он на совещании с членами правительства.Он также попросил и учреждения судебной системы работать также без излишней бюрократии, если необходимо будет решать спорные вопросы в судах.

https://ria.ru/20220517/pomosch-1788966042.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин