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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 02.05.2023
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08:15 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/pogoda-1869053359.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 02.05.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:15
2023-05-02T08:15
погода
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется в столице до плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье ожидается от 12 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, михаил леус, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается переменная облачность и до плюс 16 градусов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется в столице до плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье ожидается от 12 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.
По его словам, атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.
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