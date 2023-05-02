https://ria.ru/20230502/pogoda-1869053359.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 02.05.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:15
2023-05-02T08:15
2023-05-02T08:15
погода
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 16 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется в столице до плюс 14 - плюс 16, в Подмосковье ожидается от 12 до 17 градусов тепла. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы - 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230423/pogoda-1867186821.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, михаил леус, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается переменная облачность и до плюс 16 градусов