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Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных
Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных - РИА Новости, 02.05.2023
Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных
Свыше 4,2 миллиона поездок на автобусах совершили жители Московской области с 29 апреля по 1 мая, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:50
2023-05-02T14:50
2023-05-02T14:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Свыше 4,2 миллиона поездок на автобусах совершили жители Московской области с 29 апреля по 1 мая, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона."За первые майские праздники жители и гости Подмосковья проехали более 4,2 миллиона раз на автобусных маршрутах региона. Из них свыше 2 миллионов поездок пассажиры совершили в автобусах Мострансавто. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, больше всего поездок зафиксировано 29 апреля - 1,6 миллиона", - сообщили в ведомстве.Наиболее популярными маршрутами стали автобусы, курсирующие в городском округе Балашиха, а самым популярным методом оплаты проезда в регионе стали социальные карты жителя Подмосковья – около 2 миллионов транзакций.
https://ria.ru/20230427/avtobus-1868253284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)