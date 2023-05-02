https://ria.ru/20230502/poezdki-1869169658.html

Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных

Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных - РИА Новости, 02.05.2023

Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных

Свыше 4,2 миллиона поездок на автобусах совершили жители Московской области с 29 апреля по 1 мая, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:50

2023-05-02T14:50

2023-05-02T14:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Свыше 4,2 миллиона поездок на автобусах совершили жители Московской области с 29 апреля по 1 мая, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона."За первые майские праздники жители и гости Подмосковья проехали более 4,2 миллиона раз на автобусных маршрутах региона. Из них свыше 2 миллионов поездок пассажиры совершили в автобусах Мострансавто. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, больше всего поездок зафиксировано 29 апреля - 1,6 миллиона", - сообщили в ведомстве.Наиболее популярными маршрутами стали автобусы, курсирующие в городском округе Балашиха, а самым популярным методом оплаты проезда в регионе стали социальные карты жителя Подмосковья – около 2 миллионов транзакций.

https://ria.ru/20230427/avtobus-1868253284.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)