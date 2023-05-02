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Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
14:50 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/poezdki-1869169658.html
Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных
Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных - РИА Новости, 02.05.2023
Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных
Свыше 4,2 миллиона поездок на автобусах совершили жители Московской области с 29 апреля по 1 мая, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:50
2023-05-02T14:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Свыше 4,2 миллиона поездок на автобусах совершили жители Московской области с 29 апреля по 1 мая, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона."За первые майские праздники жители и гости Подмосковья проехали более 4,2 миллиона раз на автобусных маршрутах региона. Из них свыше 2 миллионов поездок пассажиры совершили в автобусах Мострансавто. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, больше всего поездок зафиксировано 29 апреля - 1,6 миллиона", - сообщили в ведомстве.Наиболее популярными маршрутами стали автобусы, курсирующие в городском округе Балашиха, а самым популярным методом оплаты проезда в регионе стали социальные карты жителя Подмосковья – около 2 миллионов транзакций.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 4,2 млн поездок в автобусах совершили жители МО на минувших выходных

© РИА Новости / Александр ВильфГородские автобусы компании "Мострансавто"
Городские автобусы компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Свыше 4,2 миллиона поездок на автобусах совершили жители Московской области с 29 апреля по 1 мая, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"За первые майские праздники жители и гости Подмосковья проехали более 4,2 миллиона раз на автобусных маршрутах региона. Из них свыше 2 миллионов поездок пассажиры совершили в автобусах Мострансавто. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, больше всего поездок зафиксировано 29 апреля - 1,6 миллиона", - сообщили в ведомстве.
Наиболее популярными маршрутами стали автобусы, курсирующие в городском округе Балашиха, а самым популярным методом оплаты проезда в регионе стали социальные карты жителя Подмосковья – около 2 миллионов транзакций.
Салон пригородного автобуса - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Свыше 200 автобусов "Мострансавто" почистили за последний месяц
27 апреля, 18:41
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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