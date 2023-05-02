https://ria.ru/20230502/podmoskove-1869077480.html

В Подмосковье построят 41 коммерческий объект

В Подмосковье построят 41 коммерческий объект - РИА Новости, 02.05.2023

В Подмосковье построят 41 коммерческий объект

На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья на минувшей неделе поступил 41 коммерческий объект, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:39

2023-05-02T10:39

2023-05-02T10:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

солнечногорск

серпухов

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья на минувшей неделе поступил 41 коммерческий объект, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."За прошедшую неделю в Центр содействия строительству при правительстве региона поступил 41 коммерческий объект малого, среднего и крупного бизнеса", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов поступила заявка на строительство завода фармацевтического производства на участке площадью 32 гектара в городском округе Солнечногорск, комплекса по переработке овощей на участке 25 гектар в Серпухове, а также базы отдыха в городском округе Пушкинский.Работа Центра содействия строительству сокращает срок реализации проектов возведения коммерческой недвижимости в Подмосковье. Каждый проект ведет персональный менеджер.

https://realty.ria.ru/20230428/kapremont-1868461800.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

серпухов

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, серпухов