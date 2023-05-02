https://ria.ru/20230502/podmoskove-1869077480.html
В Подмосковье построят 41 коммерческий объект
В Подмосковье построят 41 коммерческий объект - РИА Новости, 02.05.2023
В Подмосковье построят 41 коммерческий объект
На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья на минувшей неделе поступил 41 коммерческий объект, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:39
2023-05-02T10:39
2023-05-02T10:39
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительству Подмосковья на минувшей неделе поступил 41 коммерческий объект, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."За прошедшую неделю в Центр содействия строительству при правительстве региона поступил 41 коммерческий объект малого, среднего и крупного бизнеса", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов поступила заявка на строительство завода фармацевтического производства на участке площадью 32 гектара в городском округе Солнечногорск, комплекса по переработке овощей на участке 25 гектар в Серпухове, а также базы отдыха в городском округе Пушкинский.Работа Центра содействия строительству сокращает срок реализации проектов возведения коммерческой недвижимости в Подмосковье. Каждый проект ведет персональный менеджер.
https://realty.ria.ru/20230428/kapremont-1868461800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), солнечногорск, серпухов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Серпухов