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Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России"
Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России" - РИА Новости, 02.05.2023
Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России"
Посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием, обнаружили в одном из сортировочных центров "Почты России" московского региона, ее задержали и передали... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:12
2023-05-02T12:12
2023-05-02T12:12
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием, обнаружили в одном из сортировочных центров "Почты России" московского региона, ее задержали и передали правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Во время проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности Почты России выявили посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием. Почтовое отправление задержали и передали представителям правоохранительных органов, которые прибыли на место", - говорится в сообщении. Отмечается, что на процесс обработки и доставки почтовых отправлений "происшествие никак не повлияло". В компании также напомнили, что в посылках нельзя пересылать любые виды оружия, включая электрошокеры и искровые разрядники, части оружия, взрывные устройства, наркотические вещества, денежные знаки, скоропортящиеся продукты и другое.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, почта россии, россия
Происшествия, Почта России, Россия
Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России"
Посылку с предметами, схожими с оружием, нашли в сортировочном центре "Почты России"
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием, обнаружили в одном из сортировочных центров "Почты России" московского региона, ее задержали и передали правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Во время проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности Почты России выявили посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием. Почтовое отправление задержали и передали представителям правоохранительных органов, которые прибыли на место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на процесс обработки и доставки почтовых отправлений "происшествие никак не повлияло".
В компании также напомнили, что в посылках нельзя пересылать любые виды оружия, включая электрошокеры и искровые разрядники, части оружия, взрывные устройства, наркотические вещества, денежные знаки, скоропортящиеся продукты и другое.
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