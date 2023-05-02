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Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России" - РИА Новости, 02.05.2023
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12:12 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/pochta-1869111401.html
Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России"
Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России" - РИА Новости, 02.05.2023
Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России"
Посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием, обнаружили в одном из сортировочных центров "Почты России" московского региона, ее задержали и передали... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:12
2023-05-02T12:12
происшествия
почта россии
россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием, обнаружили в одном из сортировочных центров "Почты России" московского региона, ее задержали и передали правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Во время проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности Почты России выявили посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием. Почтовое отправление задержали и передали представителям правоохранительных органов, которые прибыли на место", - говорится в сообщении. Отмечается, что на процесс обработки и доставки почтовых отправлений "происшествие никак не повлияло". В компании также напомнили, что в посылках нельзя пересылать любые виды оружия, включая электрошокеры и искровые разрядники, части оружия, взрывные устройства, наркотические вещества, денежные знаки, скоропортящиеся продукты и другое.
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происшествия, почта россии, россия
Происшествия, Почта России, Россия
Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России"

Посылку с предметами, схожими с оружием, нашли в сортировочном центре "Почты России"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием, обнаружили в одном из сортировочных центров "Почты России" московского региона, ее задержали и передали правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Во время проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности Почты России выявили посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием. Почтовое отправление задержали и передали представителям правоохранительных органов, которые прибыли на место", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на процесс обработки и доставки почтовых отправлений "происшествие никак не повлияло".
В компании также напомнили, что в посылках нельзя пересылать любые виды оружия, включая электрошокеры и искровые разрядники, части оружия, взрывные устройства, наркотические вещества, денежные знаки, скоропортящиеся продукты и другое.
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