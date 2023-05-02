https://ria.ru/20230502/pochta-1869111401.html

Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России"

Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России" - РИА Новости, 02.05.2023

Посылку с похожими на оружие предметами нашли в отделении "Почты России"

Посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием, обнаружили в одном из сортировочных центров "Почты России" московского региона, ее задержали и передали... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:12

2023-05-02T12:12

2023-05-02T12:12

происшествия

почта россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_eb72cc73e3ea1cc5c98c5b18ef599a66.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием, обнаружили в одном из сортировочных центров "Почты России" московского региона, ее задержали и передали правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Во время проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности Почты России выявили посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием. Почтовое отправление задержали и передали представителям правоохранительных органов, которые прибыли на место", - говорится в сообщении. Отмечается, что на процесс обработки и доставки почтовых отправлений "происшествие никак не повлияло". В компании также напомнили, что в посылках нельзя пересылать любые виды оружия, включая электрошокеры и искровые разрядники, части оружия, взрывные устройства, наркотические вещества, денежные знаки, скоропортящиеся продукты и другое.

https://ria.ru/20230425/metro-1867552393.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, почта россии, россия