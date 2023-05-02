https://ria.ru/20230502/oruzhie-1869176545.html

Песков ответил на слова Шольца о слежке за западным оружием на Украине

Песков ответил на слова Шольца о слежке за западным оружием на Украине - РИА Новости, 02.05.2023

Песков ответил на слова Шольца о слежке за западным оружием на Украине

Германия не имеет возможности следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное оружие для атак по России, Киев уже стреляет по территории РФ, заявил... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:04

2023-05-02T15:04

2023-05-02T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

германия

россия

украина

дмитрий песков

олаф шольц

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Германия не имеет возможности следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное оружие для атак по России, Киев уже стреляет по территории РФ, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова немецкого канцлера Олафа Шольца. Канцлер Германии ранее заверил, что при последующих поставках оружия Киеву Берлин будет избегать односторонних шагов, а также будет следить за тем, чтобы оружие не использовалось для атак на российскую территорию. "Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим, это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является российскими регионами. Оружие стреляет по территории России, и с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в этот конфликт увеличивается. Безусловно канцлер ФРГ должен из этого исходить", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864797704.html

германия

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, украина, дмитрий песков, олаф шольц