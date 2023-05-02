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Песков ответил на слова Шольца о слежке за западным оружием на Украине - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/oruzhie-1869176545.html
Песков ответил на слова Шольца о слежке за западным оружием на Украине
Песков ответил на слова Шольца о слежке за западным оружием на Украине - РИА Новости, 02.05.2023
Песков ответил на слова Шольца о слежке за западным оружием на Украине
Германия не имеет возможности следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное оружие для атак по России, Киев уже стреляет по территории РФ, заявил... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:04
2023-05-02T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
украина
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Германия не имеет возможности следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное оружие для атак по России, Киев уже стреляет по территории РФ, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова немецкого канцлера Олафа Шольца. Канцлер Германии ранее заверил, что при последующих поставках оружия Киеву Берлин будет избегать односторонних шагов, а также будет следить за тем, чтобы оружие не использовалось для атак на российскую территорию. "Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим, это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является российскими регионами. Оружие стреляет по территории России, и с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в этот конфликт увеличивается. Безусловно канцлер ФРГ должен из этого исходить", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230412/ukraina-1864797704.html
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в мире, германия, россия, украина, дмитрий песков, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Олаф Шольц
Песков ответил на слова Шольца о слежке за западным оружием на Украине

Песков: у Германии нет возможности следить за тем, где Киев применяет полученное оружие

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Германия не имеет возможности следить за тем, чтобы Украина не использовала поставленное оружие для атак по России, Киев уже стреляет по территории РФ, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова немецкого канцлера Олафа Шольца.
Канцлер Германии ранее заверил, что при последующих поставках оружия Киеву Берлин будет избегать односторонних шагов, а также будет следить за тем, чтобы оружие не использовалось для атак на российскую территорию.
"Во-первых, у Германии нет возможности следить за этим, это можно сказать однозначно. Во-вторых, оружие, поставляемое Германией киевскому режиму, уже стреляет по территории России, потому что Донбасс является российскими регионами. Оружие стреляет по территории России, и с каждым днем прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в этот конфликт увеличивается. Безусловно канцлер ФРГ должен из этого исходить", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияУкраинаДмитрий ПесковОлаф Шольц
 
 
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