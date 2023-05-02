https://ria.ru/20230502/odinochestvo-1869248942.html

В Госдуме предложили вместо Tinder знакомиться на дискотеках ЛДПР

В Госдуме предложили вместо Tinder знакомиться на дискотеках ЛДПР - РИА Новости, 02.05.2023

В Госдуме предложили вместо Tinder знакомиться на дискотеках ЛДПР

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Tinder дискотеками от партии ЛДПР, которые "спасут людей от одиночества", об этом он сообщил РИА... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:45

2023-05-02T18:45

2023-05-02T18:45

общество

москва

россия

борис чернышов (депутат)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Tinder дискотеками от партии ЛДПР, которые "спасут людей от одиночества", об этом он сообщил РИА Новости. Во вторник компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, объявила, что завершит уход из России к 30 июня. "Tinder уходит. Дискотека ЛДПР открывается… ЛДПР берет на себя импортозамещение Tinder. Особенно - в Москве. Это город, в котором свирепствует одиночество. Мы возобновим практику проведения в наших районных отделениях в Москве и на дружественных площадках безалкогольных дискотек для знакомств. Не оставим одинокие сердца без помощи", - сказал он. Дата ухода Tinder с российского рынка - 30 июня - депутат назвал удачным. "Очень удачный день. Ведь это - пятница. А пятница у нас самое лучшее время для знакомств, причем не онлайн, а живых, настоящих, когда увидел и полюбил на всю жизнь", - добавил парламентарий. Ранее Чернышов отмечал, что нужно поднимать вопрос создания семейных пространств в российских городах, пояснив важность этой темы ситуацией в Москве, которую, по его словам, "настигла эпидемия одиночества".

https://ria.ru/20230502/odinochestvo-1869205206.html

https://ria.ru/20230222/znakomstva-1853655593.html

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Кирилл Волков

общество, москва, россия, борис чернышов (депутат), лдпр, госдума рф