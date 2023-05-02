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В Госдуме предложили вместо Tinder знакомиться на дискотеках ЛДПР - РИА Новости, 02.05.2023
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18:45 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/odinochestvo-1869248942.html
В Госдуме предложили вместо Tinder знакомиться на дискотеках ЛДПР
В Госдуме предложили вместо Tinder знакомиться на дискотеках ЛДПР - РИА Новости, 02.05.2023
В Госдуме предложили вместо Tinder знакомиться на дискотеках ЛДПР
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Tinder дискотеками от партии ЛДПР, которые "спасут людей от одиночества", об этом он сообщил РИА... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:45
2023-05-02T18:45
общество
москва
россия
борис чернышов (депутат)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Tinder дискотеками от партии ЛДПР, которые "спасут людей от одиночества", об этом он сообщил РИА Новости. Во вторник компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, объявила, что завершит уход из России к 30 июня. "Tinder уходит. Дискотека ЛДПР открывается… ЛДПР берет на себя импортозамещение Tinder. Особенно - в Москве. Это город, в котором свирепствует одиночество. Мы возобновим практику проведения в наших районных отделениях в Москве и на дружественных площадках безалкогольных дискотек для знакомств. Не оставим одинокие сердца без помощи", - сказал он. Дата ухода Tinder с российского рынка - 30 июня - депутат назвал удачным. "Очень удачный день. Ведь это - пятница. А пятница у нас самое лучшее время для знакомств, причем не онлайн, а живых, настоящих, когда увидел и полюбил на всю жизнь", - добавил парламентарий. Ранее Чернышов отмечал, что нужно поднимать вопрос создания семейных пространств в российских городах, пояснив важность этой темы ситуацией в Москве, которую, по его словам, "настигла эпидемия одиночества".
https://ria.ru/20230502/odinochestvo-1869205206.html
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общество, москва, россия, борис чернышов (депутат), лдпр, госдума рф
Общество, Москва, Россия, Борис Чернышов (депутат), ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуме предложили вместо Tinder знакомиться на дискотеках ЛДПР

Депутат Чернышов предложил заменить Tinder дискотеками ЛДПР, спасающими от одиночества

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов
 Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Tinder дискотеками от партии ЛДПР, которые "спасут людей от одиночества", об этом он сообщил РИА Новости.
Во вторник компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, объявила, что завершит уход из России к 30 июня.
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"Tinder уходит. Дискотека ЛДПР открывается… ЛДПР берет на себя импортозамещение Tinder. Особенно - в Москве. Это город, в котором свирепствует одиночество. Мы возобновим практику проведения в наших районных отделениях в Москве и на дружественных площадках безалкогольных дискотек для знакомств. Не оставим одинокие сердца без помощи", - сказал он.
Дата ухода Tinder с российского рынка - 30 июня - депутат назвал удачным. "Очень удачный день. Ведь это - пятница. А пятница у нас самое лучшее время для знакомств, причем не онлайн, а живых, настоящих, когда увидел и полюбил на всю жизнь", - добавил парламентарий.
Ранее Чернышов отмечал, что нужно поднимать вопрос создания семейных пространств в российских городах, пояснив важность этой темы ситуацией в Москве, которую, по его словам, "настигла эпидемия одиночества".
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ОбществоМоскваРоссияБорис Чернышов (депутат)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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