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В Госдуме предложили создать федеральный проект по борьбе с одиночеством - РИА Новости, 02.05.2023
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16:54 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/odinochestvo-1869205206.html
В Госдуме предложили создать федеральный проект по борьбе с одиночеством
В Госдуме предложили создать федеральный проект по борьбе с одиночеством - РИА Новости, 02.05.2023
В Госдуме предложили создать федеральный проект по борьбе с одиночеством
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") считает, что уход сервиса знакомств Tinder из РФ – "небольшая потеря", но России нужен федеральный проект... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:54
2023-05-02T16:54
общество
технологии
россия
госдума рф
партия "новые люди"
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") считает, что уход сервиса знакомств Tinder из РФ – "небольшая потеря", но России нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новых людей". Ранее во вторник компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, объявила, что завершит уход из России к 30 июня. "Уход "Тиндера" – небольшая потеря. Развлекательных сервисов знакомств у нас предостаточно. Но России давно нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством", — приводит слова Даванкова пресс-служба партии. По его словам, в России, согласно соцопросам, около 60 миллионов человек чувствуют себя одинокими, а каждая десятая женщина не была замужем. "Отсюда проблемы с демографией", — добавил он. Даванков подчеркнул, что необходим сервис с верификацией пользователей, для серьезных знакомств. "Нужен нормальный сервис для серьезных знакомств. С верификацией, чтобы отсеивать женатых, аферистов и осужденных за насильственные преступления", — отметил он. По мнению парламентария, такой проект будет поддержан обществом, а "девушки смогут не тратить время впустую и не рисковать жизнью и здоровьем". Match Group – американская интернет- и технологическая компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Она владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.
https://ria.ru/20230222/znakomstva-1853655593.html
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общество, технологии, россия, госдума рф, партия "новые люди"
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
В Госдуме предложили создать федеральный проект по борьбе с одиночеством

Депутат Даванков считает, что России нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством

© iStock.com / fizkesРасстроенный мужчина в баре
Расстроенный мужчина в баре - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© iStock.com / fizkes
Расстроенный мужчина в баре . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") считает, что уход сервиса знакомств Tinder из РФ – "небольшая потеря", но России нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новых людей".
Ранее во вторник компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, объявила, что завершит уход из России к 30 июня.
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"Уход "Тиндера" – небольшая потеря. Развлекательных сервисов знакомств у нас предостаточно. Но России давно нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством", — приводит слова Даванкова пресс-служба партии. По его словам, в России, согласно соцопросам, около 60 миллионов человек чувствуют себя одинокими, а каждая десятая женщина не была замужем. "Отсюда проблемы с демографией", — добавил он.
Даванков подчеркнул, что необходим сервис с верификацией пользователей, для серьезных знакомств. "Нужен нормальный сервис для серьезных знакомств. С верификацией, чтобы отсеивать женатых, аферистов и осужденных за насильственные преступления", — отметил он. По мнению парламентария, такой проект будет поддержан обществом, а "девушки смогут не тратить время впустую и не рисковать жизнью и здоровьем".
Match Group – американская интернет- и технологическая компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Она владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.
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ОбществоТехнологииРоссияГосдума РФПартия "Новые люди"
 
 
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