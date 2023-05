https://ria.ru/20230502/odinochestvo-1869205206.html

В Госдуме предложили создать федеральный проект по борьбе с одиночеством

В Госдуме предложили создать федеральный проект по борьбе с одиночеством - РИА Новости, 02.05.2023

В Госдуме предложили создать федеральный проект по борьбе с одиночеством

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") считает, что уход сервиса знакомств Tinder из РФ – "небольшая потеря", но России нужен федеральный проект... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02

2023-05-02T16:54

2023-05-02T16:54

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") считает, что уход сервиса знакомств Tinder из РФ – "небольшая потеря", но России нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Новых людей". Ранее во вторник компания Match Group, которая владеет рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, объявила, что завершит уход из России к 30 июня. "Уход "Тиндера" – небольшая потеря. Развлекательных сервисов знакомств у нас предостаточно. Но России давно нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством", — приводит слова Даванкова пресс-служба партии. По его словам, в России, согласно соцопросам, около 60 миллионов человек чувствуют себя одинокими, а каждая десятая женщина не была замужем. "Отсюда проблемы с демографией", — добавил он. Даванков подчеркнул, что необходим сервис с верификацией пользователей, для серьезных знакомств. "Нужен нормальный сервис для серьезных знакомств. С верификацией, чтобы отсеивать женатых, аферистов и осужденных за насильственные преступления", — отметил он. По мнению парламентария, такой проект будет поддержан обществом, а "девушки смогут не тратить время впустую и не рисковать жизнью и здоровьем". Match Group – американская интернет- и технологическая компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Она владеет и управляет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.

