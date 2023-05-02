https://ria.ru/20230502/odessa-1869091527.html

В Одессе в годовщину трагедии перекрыли Куликово поле

В Одессе в годовщину трагедии перекрыли Куликово поле - РИА Новости, 02.05.2023

В Одессе в годовщину трагедии перекрыли Куликово поле

В годовщину трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов погибли 48 человек, перекрыли Куликово поле, вход осуществляется по документам, сообщило... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:14

2023-05-02T11:14

2023-05-02T11:37

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В годовщину трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов погибли 48 человек, перекрыли Куликово поле, вход осуществляется по документам, сообщило украинское издание "Думская". "Куликово поле перекрыто, туда пропускают по документам", - пишет издание. Как сообщается, с утра на Куликовом поле дежурят силовики. В городе образовались огромные пробки, недалеко от места трагедии правоохранители проверяют машины. Также сообщается, что люди возлагают цветы у сгоревшего здания. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.

https://ria.ru/20230502/odessa-1868500451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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