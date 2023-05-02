Россия воюет за то, чтобы не допустить повторения Одессы, заявил Пасечник
Пасечник: Россия сражается за то, чтобы не повторялись трагедии, подобные одесской
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкЛюди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе
Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Бойцы Донбасса и всей России сражаются в том числе и за то, чтоб трагедии, подобной Одесской, не повторилось, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня исполняется 9 лет со дня трагических событий в Одессе, когда украинские радикалы напали на участников мирной акции протеста, закрыли в Доме профсоюзов и подожгли", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Врио главы ЛНР напомнил, что в тот день погибло 48 человек.
"Спустя 9 лет преступники не наказаны, их даже не пытались найти… За каждого погибшего от рук фашистов и торжество справедливости, за то, чтобы подобных преступлений больше не повторилось, сейчас сражаются наши бойцы", - написал Пасечник.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.