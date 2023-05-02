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Россия воюет за то, чтобы не допустить повторения Одессы, заявил Пасечник - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/odessa-1869072316.html
Россия воюет за то, чтобы не допустить повторения Одессы, заявил Пасечник
Россия воюет за то, чтобы не допустить повторения Одессы, заявил Пасечник - РИА Новости, 02.05.2023
Россия воюет за то, чтобы не допустить повторения Одессы, заявил Пасечник
Бойцы Донбасса и всей России сражаются в том числе и за то, чтоб трагедии, подобной Одесской, не повторилось, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:17
2023-05-02T10:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
одесса
годовщина трагедии в одессе
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ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Бойцы Донбасса и всей России сражаются в том числе и за то, чтоб трагедии, подобной Одесской, не повторилось, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Сегодня исполняется 9 лет со дня трагических событий в Одессе, когда украинские радикалы напали на участников мирной акции протеста, закрыли в Доме профсоюзов и подожгли", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Врио главы ЛНР напомнил, что в тот день погибло 48 человек. "Спустя 9 лет преступники не наказаны, их даже не пытались найти… За каждого погибшего от рук фашистов и торжество справедливости, за то, чтобы подобных преступлений больше не повторилось, сейчас сражаются наши бойцы", - написал Пасечник. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
https://ria.ru/20230502/odessa-1869056794.html
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безопасность, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, одесса, годовщина трагедии в одессе
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Украина, Одесса, Годовщина трагедии в Одессе
Россия воюет за то, чтобы не допустить повторения Одессы, заявил Пасечник

Пасечник: Россия сражается за то, чтобы не повторялись трагедии, подобные одесской

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкЛюди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе
Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Полищук
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Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Бойцы Донбасса и всей России сражаются в том числе и за то, чтоб трагедии, подобной Одесской, не повторилось, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня исполняется 9 лет со дня трагических событий в Одессе, когда украинские радикалы напали на участников мирной акции протеста, закрыли в Доме профсоюзов и подожгли", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Врио главы ЛНР напомнил, что в тот день погибло 48 человек.
Разрушение палаточного лагеря активистов движения Антимайдан на площади Куликово поле в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе, заявил Аксенов
09:00
"Спустя 9 лет преступники не наказаны, их даже не пытались найти… За каждого погибшего от рук фашистов и торжество справедливости, за то, чтобы подобных преступлений больше не повторилось, сейчас сражаются наши бойцы", - написал Пасечник.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникУкраинаОдессаГодовщина трагедии в Одессе
 
 
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