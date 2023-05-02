https://ria.ru/20230502/odessa-1869058241.html

В Крыму призвали освободить Одессу от "нацистской оккупации"

В Крыму призвали освободить Одессу от "нацистской оккупации" - РИА Новости, 02.05.2023

В Крыму призвали освободить Одессу от "нацистской оккупации"

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за освобождение Одессы от "нацистской оккупации", что, по его мнению, позволит в том числе установить... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:07

2023-05-02T09:07

2023-05-02T09:07

владимир константинов

политика

одесса

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за освобождение Одессы от "нацистской оккупации", что, по его мнению, позволит в том числе установить виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов. "Сегодня - 9-я годовщина трагедии в Одессе. Это преступление так и не расследовано. И уже очевидно, что разобраться в происшедшем 2 мая 2014 года, установить виновников и подлинное количество жертв можно будет только после освобождения города от нацистской оккупации", - написал Константинов в своем телеграм-канале. По его словам, в Одессе 2 мая отмечается общественностью города как день траура по погибшим. "Но в условиях военного времени и националистического террора массовые акции, пусть даже самого мирного характера, маловероятны", - подчеркнул глава парламента Крыма. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.

https://ria.ru/20230502/odessa-1869056794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир константинов, политика, одесса, украина