Украинские войска обстреляли Еленовку 155-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Еленовке под Донецком десять снарядов
© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке под Донецком, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.40 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Кроме того, в 20.25 ведомство зафиксировало очередной обстрел Донецка, в ходе которого по Кировскому району города было выпущено три снаряда того же калибра.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.