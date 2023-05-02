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Украинские войска обстреляли Еленовку 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:59 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869277654.html
Украинские войска обстреляли Еленовку 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Еленовку 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли Еленовку 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке под Донецком, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:59
2023-05-02T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке под Донецком, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 20.25 ведомство зафиксировало очередной обстрел Донецка, в ходе которого по Кировскому району города было выпущено три снаряда того же калибра. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Еленовку 155-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Еленовке под Донецком десять снарядов

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке под Донецком, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.40 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Кроме того, в 20.25 ведомство зафиксировало очередной обстрел Донецка, в ходе которого по Кировскому району города было выпущено три снаряда того же калибра.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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