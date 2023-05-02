https://ria.ru/20230502/obstrel-1869277654.html

Украинские войска обстреляли Еленовку 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Еленовку 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска обстреляли Еленовку 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке под Донецком, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:59

2023-05-02T20:59

2023-05-02T20:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке под Донецком, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 20.25 ведомство зафиксировало очередной обстрел Донецка, в ходе которого по Кировскому району города было выпущено три снаряда того же калибра. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато