https://ria.ru/20230502/obstrel-1869260875.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:22

2023-05-02T19:22

2023-05-02T19:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

украина

кировский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/obstrel-1869259180.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

украина

кировский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, кировский район, нато, сцкк