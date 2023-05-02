ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку и Ольгинку натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку, Владимировке, Ольгинке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в ДНР
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности 13 "натовских" снарядов по Кировскому району Донецка, Владимировке и Ольгинке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Водяное - населенный пункт Ольгинка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Владимировка расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.