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ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку и Ольгинку натовскими снарядами - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869257366.html
ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку и Ольгинку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку и Ольгинку натовскими снарядами - РИА Новости, 02.05.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку и Ольгинку натовскими снарядами
Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности 13 "натовских" снарядов по Кировскому району Донецка, Владимировке и Ольгинке, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T19:08
2023-05-02T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности 13 "натовских" снарядов по Кировскому району Донецка, Владимировке и Ольгинке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Водяное - населенный пункт Ольгинка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Владимировка расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/odessa-1868500451.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
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в мире, кировский район, донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку и Ольгинку натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку, Владимировке, Ольгинке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в ДНР
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности 13 "натовских" снарядов по Кировскому району Донецка, Владимировке и Ольгинке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Водяное - населенный пункт Ольгинка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Владимировка расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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