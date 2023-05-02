https://ria.ru/20230502/obstrel-1869257366.html

ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку и Ольгинку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку и Ольгинку натовскими снарядами - РИА Новости, 02.05.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Владимировку и Ольгинку натовскими снарядами

Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности 13 "натовских" снарядов по Кировскому району Донецка, Владимировке и Ольгинке, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:08

2023-05-02T19:08

2023-05-02T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности 13 "натовских" снарядов по Кировскому району Донецка, Владимировке и Ольгинке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.50 - населенный пункт Водяное - населенный пункт Ольгинка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Владимировка расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/odessa-1868500451.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кировский район, донецк, украина, нато, сцкк