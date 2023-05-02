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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869201202.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 16.15 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:37
2023-05-02T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
сцкк
нато
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/vsu-1869123746.html
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в мире, кировский район, сцкк, нато, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, СЦКК, НАТО, Донецк, Украина
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре натовских снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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