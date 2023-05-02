https://ria.ru/20230502/obstrel-1869201202.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 16.15 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:37

2023-05-02T16:37

2023-05-02T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

сцкк

нато

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/vsu-1869123746.html

кировский район

донецк

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кировский район, сцкк, нато, донецк, украина