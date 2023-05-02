Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили еще восемь натовских снарядов по Донецку
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.30 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.