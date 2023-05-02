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Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 14.05 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:22
2023-05-02T14:22
2023-05-02T14:22
специальная военная операция на украине
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.05 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские военные обстреляли Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили четыре снаряда натовского калибра по Ясиноватой