https://ria.ru/20230502/obstrel-1869115495.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:29

2023-05-02T12:29

2023-05-02T12:29

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.10 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.15 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник административного центра ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато