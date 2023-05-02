Украинские войска обстреляли Донецк и Никольское
Украинские войска за 40 минут выпустили по Донецку и Никольскому девять снарядов
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк и Никольское, выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 01.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
В 00.40 был обстрелян населенный пункт Никольское, по нему выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.