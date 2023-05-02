https://ria.ru/20230502/obstrel-1869041047.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Никольское

Украинские войска обстреляли Донецк и Никольское - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Никольское

Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк и Никольское, выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра и пять снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T01:41

2023-05-02T01:41

2023-05-02T01:42

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

украина

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866831807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13e972921451b2ec313568f899e7c58.jpg

ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли Донецк и Никольское, выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметра и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В 00.40 был обстрелян населенный пункт Никольское, по нему выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/obstrel-1869039521.html

донецк

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика, в мире