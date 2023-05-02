https://ria.ru/20230502/obstrel-1869039521.html
Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T00:42
2023-05-02T00:42
2023-05-02T00:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что под огнем оказались 15 населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Васильевка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка, Петровское, Благодатное, Степное, Никольское и Владимировка.
https://ria.ru/20230501/obstrel-1869027760.html
донецкая народная республика
украина
горловка
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР