https://ria.ru/20230502/obstrel-1869039521.html

Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T00:42

2023-05-02T00:42

2023-05-02T00:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "️За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что под огнем оказались 15 населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Васильевка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка, Петровское, Благодатное, Степное, Никольское и Владимировка.

https://ria.ru/20230501/obstrel-1869027760.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка