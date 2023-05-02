Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869037436.html
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 02.05.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовского калибра
Украинские войска за 1 час 10 минут обстреляли Донецк и Горловку, выпущено 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T00:00
2023-05-02T00:00
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_7ef25fe5643f6d524e56dc359e843dc1.jpg
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 10 минут обстреляли Донецк и Горловку, выпущено 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что Петровский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны в 21.30 и 21.40 соответственно, по ним было выпущено девять натовских снарядов. Горловка подверглась обстрелу в 22.30, в ее сторону выпустили пять натовских снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868204222.html
донецк
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868456585_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f200b9c44740f5d9dc706b942b1abc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовского калибра

© AP Photo / Matt RourkeСнаряды натовского калибра, США
Снаряды натовского калибра, США - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Снаряды натовского калибра, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 10 минут обстреляли Донецк и Горловку, выпущено 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 21.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Отмечается, что Петровский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны в 21.30 и 21.40 соответственно, по ним было выпущено девять натовских снарядов.
Горловка подверглась обстрелу в 22.30, в ее сторону выпустили пять натовских снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.05.2023
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала