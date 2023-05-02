https://ria.ru/20230502/obstrel-1869037436.html

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 02.05.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовского калибра

Украинские войска за 1 час 10 минут обстреляли Донецк и Горловку, выпущено 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T00:00

2023-05-02T00:00

2023-05-02T00:00

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 10 минут обстреляли Донецк и Горловку, выпущено 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что Петровский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны в 21.30 и 21.40 соответственно, по ним было выпущено девять натовских снарядов. Горловка подверглась обстрелу в 22.30, в ее сторону выпустили пять натовских снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868204222.html

донецк

горловка

украина

донецкая народная республика

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донецк, горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика