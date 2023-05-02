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Новгородцы передали на фронт оборудование для прицельной стрельбы
Новгородцы передали на фронт оборудование для прицельной стрельбы - РИА Новости, 07.05.2023
Новгородцы передали на фронт оборудование для прицельной стрельбы
Оборудование для прицельной стрельбы стоимостью более 5 миллионов рублей собрали жители Новгородской области для фронта, в том числе и шесть уникальных... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-02T10:32
2023-05-02T10:32
2023-05-07T10:54
специальная военная операция на украине
новгородская область
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шак-12
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая – РИА Новости. Оборудование для прицельной стрельбы стоимостью более 5 миллионов рублей собрали жители Новгородской области для фронта, в том числе и шесть уникальных тепловизионных прицелов, рассказал в телеграм-канале "СВОих не бросаем" предприниматель Павел Гальченко. Осенью прошлого года Гальченко организовал в Великом Новгороде сбор помощи. Уже не одна партия отправилась на Донбасс. На собранные деньги закупаются, в том числе, и медикаменты. В этот раз медики Новгородской областной больницы передали бойцам на фронт также дефибриллятор и аппарат ЭКГ. Активно закупается и военное оборудование, на которое перечисляют деньги как обычные граждане, так предприниматели и предприятия. "Стоимость оборудования, которое будет передано в этот раз в 234 полк, более 5 миллионов рублей! Это и глушители, и прицелы для АК-12, и самое главное – шесть тепловизионных прицелов для пулеметов ПКМ. Тепловизионные прицелы стоили больше трех миллионов рублей. Шесть штук - шесть пулеметов ПКМ будем собрано. Это позволит в ночное время вести огонь. Это уникальный прицел российского производства",- рассказал Гальченко. Один из прицелов подарен папой и дочкой, а боец, которому он достанется, получит в подарок еще и письмо от ребенка. 1 мая Гальченко заехал с собранным грузом на фронт.
https://ria.ru/20230501/seti-1870284262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новгородская область, великий новгород, донбасс, шак-12, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Новгородская область, Великий Новгород, Донбасс, ШАК-12, Надежные люди
Новгородцы передали на фронт оборудование для прицельной стрельбы
Жители Новгородской области собрали оборудование для стрельбы на пять миллионов рублей