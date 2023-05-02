https://ria.ru/20230502/oborudovanie-1869121877.html

Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье

Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2023

Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье

Коммутационное оборудование отремонтируют на ключевых энергетических подстанциях Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:47

2023-05-02T12:47

2023-05-02T12:47

новости подмосковья

россети

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

орехово-зуево

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Коммутационное оборудование отремонтируют на ключевых энергетических подстанциях Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.Работы проведет ПАО "Россети". Обновление оборудования пройдет на подстанции "Кедрово" в Наро-Фоминске, подстанции "Стачка" в Орехово-Зуево, подстанции "Федино" в Воскресенске, а также подстанции "Пески" в Коломне."До конца октября на десяти крупнейших подстанциях 500 и 220 кВ в Московской области запланирован ремонт 272 разъединителей. В целом же на энергообъектах Центральной России в 2023 году будет отремонтировано 395 разъединителей различных классов напряжения", - говорится в сообщении.По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, выполнение этих работ повышает надежность энергообеспечения региона.

https://ria.ru/20230317/podmoskove-1858543452.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

орехово-зуево

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Алёна Пава

россети, московская область (подмосковье), наро-фоминск, орехово-зуево