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Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
12:47 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/oborudovanie-1869121877.html
Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье
Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2023
Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье
Коммутационное оборудование отремонтируют на ключевых энергетических подстанциях Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:47
2023-05-02T12:47
новости подмосковья
россети
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Коммутационное оборудование отремонтируют на ключевых энергетических подстанциях Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.Работы проведет ПАО "Россети". Обновление оборудования пройдет на подстанции "Кедрово" в Наро-Фоминске, подстанции "Стачка" в Орехово-Зуево, подстанции "Федино" в Воскресенске, а также подстанции "Пески" в Коломне."До конца октября на десяти крупнейших подстанциях 500 и 220 кВ в Московской области запланирован ремонт 272 разъединителей. В целом же на энергообъектах Центральной России в 2023 году будет отремонтировано 395 разъединителей различных классов напряжения", - говорится в сообщении.По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, выполнение этих работ повышает надежность энергообеспечения региона.
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россети, московская область (подмосковье), наро-фоминск, орехово-зуево
Новости Подмосковья, Россети, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Орехово-Зуево

Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство энергетики Московской области / Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье
Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
CC BY 4.0 / Министерство энергетики Московской области /
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Коммутационное оборудование отремонтируют на ключевых энергетических подстанциях Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Работы проведет ПАО "Россети". Обновление оборудования пройдет на подстанции "Кедрово" в Наро-Фоминске, подстанции "Стачка" в Орехово-Зуево, подстанции "Федино" в Воскресенске, а также подстанции "Пески" в Коломне.
"До конца октября на десяти крупнейших подстанциях 500 и 220 кВ в Московской области запланирован ремонт 272 разъединителей. В целом же на энергообъектах Центральной России в 2023 году будет отремонтировано 395 разъединителей различных классов напряжения", - говорится в сообщении.
По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, выполнение этих работ повышает надежность энергообеспечения региона.
Сотрудники компании Россети Московский регион ремонтируют линию электропередачи
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Новости ПодмосковьяРоссетиМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскОрехово-Зуево
 
 
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