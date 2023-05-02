https://ria.ru/20230502/oborudovanie-1869121877.html
Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье
Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 02.05.2023
Оборудование на ключевых электроподстанциях отремонтируют в Подмосковье
Коммутационное оборудование отремонтируют на ключевых энергетических подстанциях Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:47
2023-05-02T12:47
2023-05-02T12:47
новости подмосковья
россети
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
орехово-зуево
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869119851_0:408:2730:1944_1920x0_80_0_0_9bbde7492ccdb36ad75b029a341fbd78.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Коммутационное оборудование отремонтируют на ключевых энергетических подстанциях Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.Работы проведет ПАО "Россети". Обновление оборудования пройдет на подстанции "Кедрово" в Наро-Фоминске, подстанции "Стачка" в Орехово-Зуево, подстанции "Федино" в Воскресенске, а также подстанции "Пески" в Коломне."До конца октября на десяти крупнейших подстанциях 500 и 220 кВ в Московской области запланирован ремонт 272 разъединителей. В целом же на энергообъектах Центральной России в 2023 году будет отремонтировано 395 разъединителей различных классов напряжения", - говорится в сообщении.По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, выполнение этих работ повышает надежность энергообеспечения региона.
https://ria.ru/20230317/podmoskove-1858543452.html
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
орехово-зуево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869119851_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_62c64a60e5e4e648eb3b724c209f221d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россети, московская область (подмосковье), наро-фоминск, орехово-зуево
Новости Подмосковья, Россети, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Орехово-Зуево