https://ria.ru/20230502/novotroitskoe-1869058989.html

Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР

Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Новотроицкое в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:12

2023-05-02T09:12

2023-05-02T09:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

сша

нато

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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Новотроицкое в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Новотроицкое: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869056108.html

украина

донецкая народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецкая народная республика, сша, нато