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Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:12 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/novotroitskoe-1869058989.html
Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР
Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Новотроицкое в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:12
2023-05-02T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сша
нато
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Новотроицкое в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Новотроицкое: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869056108.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, США, НАТО
Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР

Украинские войска выпустили по Новотроицкому в ДНР пять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Новотроицкое в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Новотроицкое: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАНАТО
 
 
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