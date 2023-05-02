https://ria.ru/20230502/novotroitskoe-1869058989.html
Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР
Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Новотроицкое в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:12
2023-05-02T09:12
2023-05-02T09:12
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Новотроицкое в ДНР, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Новотроицкое: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869056108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецкая народная республика, сша, нато
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Украинские войска обстреляли Новотроицкое в ДНР
Украинские войска выпустили по Новотроицкому в ДНР пять снарядов натовского калибра