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Дания направит в Латвию батальон для сил НАТО в следующем году - РИА Новости, 02.05.2023
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20:16 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/nato-1869271243.html
Дания направит в Латвию батальон для сил НАТО в следующем году
Дания направит в Латвию батальон для сил НАТО в следующем году - РИА Новости, 02.05.2023
Дания направит в Латвию батальон для сил НАТО в следующем году
Министерство обороны Дании сообщило о решении в следующем году направить в Латвию батальон для сил НАТО, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:16
2023-05-02T20:16
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ЦЮРИХ (Швейцария), 2 мая – РИА Новости. Министерство обороны Дании сообщило о решении в следующем году направить в Латвию батальон для сил НАТО, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление оборонного ведомства. Сообщается, что в состав батальона войдут от 700 до 1,2 тысячи военнослужащих. По данным агентства, состав и численность батальона, а также продолжительность конкретных развертываний будут зависеть от потребностей НАТО и союзников альянса.
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в мире, дания, латвия, нато, балтия
В мире, Дания, Латвия, НАТО, Балтия
Дания направит в Латвию батальон для сил НАТО в следующем году

Минобороны Дании сообщило об отправке в Латвию батальона для сил НАТО в следующем году

CC BY 2.0 / Ministry of Defence/Armins Janiks / Датские военные
Датские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
CC BY 2.0 / Ministry of Defence/Armins Janiks /
Датские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ (Швейцария), 2 мая – РИА Новости. Министерство обороны Дании сообщило о решении в следующем году направить в Латвию батальон для сил НАТО, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление оборонного ведомства.
«
"С середины 2024 года Дания предоставит в распоряжение НАТО батальон для обороны стран Балтии, который часть года будет дислоцироваться в Латвии, а остальную часть года – в Дании, где он будет находиться в режиме ожидания, готовый отправиться в страны Балтии в случае кризиса", - приводит агентство текст заявления.
Сообщается, что в состав батальона войдут от 700 до 1,2 тысячи военнослужащих. По данным агентства, состав и численность батальона, а также продолжительность конкретных развертываний будут зависеть от потребностей НАТО и союзников альянса.
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