https://ria.ru/20230502/moskva-1869094300.html
Бочкарев: план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину
Бочкарев: план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину - РИА Новости, 02.05.2023
Бочкарев: план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину
Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:28
2023-05-02T11:28
2023-05-02T11:28
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 2 мая - РИА Недвижимость. Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. Всего в 2023 году в Москве планируется сдать около 8,5 миллиона квадратных метров. "С начала года в городе уже введено в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения, включая 2,1 миллиона квадратных метров жилья", - приводятся в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы слова Бочкарева. Как отмечается в нем, значительная часть введенных в эксплуатацию объектов была построена за счет частных инвестиций. В прошлом году в Москве сдали примерно 13 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе почти 6,6 миллиона квадратных метров жилья.
https://ria.ru/20230421/moskva-1866821945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 2 мая - РИА Недвижимость. Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
Всего в 2023 году в Москве планируется сдать около 8,5 миллиона квадратных метров. "С начала года в городе уже введено в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения, включая 2,1 миллиона квадратных метров жилья", - приводятся в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы слова Бочкарева.
Бочкарев: еще три объекта в Москве исключили из дорожной карты проблемных
Как отмечается в нем, значительная часть введенных в эксплуатацию объектов была построена за счет частных инвестиций.
В прошлом году в Москве
сдали примерно 13 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе почти 6,6 миллиона квадратных метров жилья.