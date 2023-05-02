https://ria.ru/20230502/moskva-1869094300.html

Бочкарев: план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину

Бочкарев: план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину - РИА Новости, 02.05.2023

Бочкарев: план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину

Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:28

2023-05-02T11:28

2023-05-02T11:28

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 2 мая - РИА Недвижимость. Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. Всего в 2023 году в Москве планируется сдать около 8,5 миллиона квадратных метров. "С начала года в городе уже введено в эксплуатацию 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения, включая 2,1 миллиона квадратных метров жилья", - приводятся в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы слова Бочкарева. Как отмечается в нем, значительная часть введенных в эксплуатацию объектов была построена за счет частных инвестиций. В прошлом году в Москве сдали примерно 13 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе почти 6,6 миллиона квадратных метров жилья.

https://ria.ru/20230421/moskva-1866821945.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы